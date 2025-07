MTTQ tỉnh Nghệ An thông tin, khuyến cáo tới các đoàn cứu trợ đồng bào xứ Nghệ

Danh sách 34 xã bị thiệt hại nặng và số điện thoại liên hệ

Chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, những ngày qua, nhiều xã miền núi của tỉnh Nghệ An bị lũ quét, sạt lở đất tàn phá. Hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hàng nghìn ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng, đồ dùng sinh hoạt, phương tiện của nhiều hộ bị vùi lấp, cuốn trôi, nhiều gia đình trắng tay.

Lũ vừa rút, công an, quân đội và cả hệ thống chính trị cùng nhân dân bắt tay vào dọn dẹp bùn đất, tìm lại các vật dụng để phục vụ cho công tác tái thiết, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Hàng ngàn ngôi nhà ở Nghệ An bị lũ cuốn trôi, hư hỏng do mưa lũ (Ảnh: Mặt trận Nghệ An).

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "tương thân tương ái", "nghĩa đồng bào", những ngày qua, nhiều đoàn thiện nguyện trên mọi miền Tổ quốc đã mang lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết trực tiếp về cứu trợ đồng bào xứ Nghệ.

Tuy nhiên, dù lũ đã rút, đường giao thông tại nhiều địa phương vẫn bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng; nhiều xã, bản vẫn đang bị cô lập, việc đi lại gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do bão số 3 gây ra (Ảnh: Mặt trận Nghệ An).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết, ngày 23/7/2025, MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ra Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã công khai số tài khoản tiếp nhận ủng hộ, số điện thoại của Trưởng và các Phó ban Tuyên giáo và Công tác xã hội MTTQ tỉnh để các nhà hảo tâm, đoàn cứu trợ liên hệ, trao đổi thông tin.

Nhà cửa, tài sản, đồ dùng sinh hoạt của đồng bị lũ cuốn trôi, vùi lấp (Ảnh: Mặt trận Nghệ An).

Theo ông Nguyễn Đình Hùng, để công tác cứu trợ, giúp đỡ đồng bào của các đoàn thiện nguyện được thuận lợi, MTTQ tỉnh Nghệ An đã cập nhật danh sách 34 xã bị thiệt nặng, họ tên và số điện thoại của Chủ tịch MTTQ các xã này trên cổng thông tin điện tử MTTQ tỉnh, Fanpage Mặt trận Nghệ An và các Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Phần lớn các đoàn đi cứu trợ đồng bào Nghệ An đều thông qua MTTQ tỉnh hoặc chính quyền địa phương các cấp để được cung cấp danh sách các hộ bị thiệt hại, lộ trình di chuyển, tình hình giao thông và thời tiết, tránh trường hợp phân phối không đồng đều.

Danh sách 34 xã bị thiệt hại nặng do bão số 3 gây ra và số điện thoại của Chủ tịch MTTQ các xã để các đoàn cứu trợ liên hệ, nắm bắt thông tin (Ảnh: Mặt trận Nghệ An).

Đối với những xã, thôn bản đang bị cô lập, ô tô chưa thể vào được, chính quyền các xã đã tổ chức điểm tiếp nhận tại các vị trí thuận lợi, dùng thuyền rồi xe máy đưa hàng vào cứu trợ bà con đang bị cô lập.

Đường bị sạt lở, trời mưa lớn có thể gây nguy hiểm cho công tác cứu trợ

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng thông tin, đến thời điểm hiện tại, công tác điều phối của MTTQ và chính quyền các cấp đối với hàng hóa, nhu yếu phẩm của các đoàn cứu trợ đến đồng bào cơ bản đồng đều và tương đối công bằng.

"Có một số đoàn do thiếu thông tin, giao thông chia cắt nên chỉ tiếp cận và cứu trợ một số hộ dân gần đường quốc lộ, bị thiệt nhẹ. Việc này không tránh khỏi", ông Hùng nói.

Chính quyền địa phương vận chuyển hàng từ điểm tập kết mang tới cứu trợ đồng bào bị cô lập (Ảnh: Mặt trận Nghệ An).

Ông Nguyễn Đình Hùng thông tin thêm, hiện tại lũ đã rút, nhưng một số địa phương miền núi trời đang mưa lớn, nhiều đoạn trên các tuyến quốc lộ đang bị sạt lở, mưa lớn khiến nước sông có thể dâng trở lại gây chia cắt, nguy hiểm cho các đoàn cứu trợ khi di chuyển trên đường.

Vì vậy, các tổ chức, cá nhân có kế hoạch đi cứu trợ đồng bào Nghệ An cần cân nhắc trước khi lên đường; trên đường đi các đoàn cần liên hệ qua số điện thoại với lãnh đạo các xã về tình thiệt hại và mưa lũ…

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn