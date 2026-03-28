Chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh khai thác quặng lậu 1.500 tỉ, đưa hối lộ hơn 1 tỉ

Chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và các bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an
Ngày 26-3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng, truy tố ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh.
Ông Muôn bị cáo buộc phạm ba tội: vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
Viện kiểm sát truy tố các bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) về tội nhận hối lộ.
25 người khác bị truy tố về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có các bị can: Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà), Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining)...
Khai thác quặng trái phép cả ngàn tỉ
Kết quả điều tra xác định, Công ty khoáng sản Hưng Thịnh khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.
Đồng thời công ty này còn khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách nhà nước.
Theo cáo trạng, trong 3 năm (2021 - 2024), ông Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty HTZT), Phạm Văn Dương (Giám đốc mỏ Công ty HTZT), Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị (là Liên đoàn trưởng và Phó Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép, trị giá hơn 1.500 tỉ đồng.
Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn còn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế. Tiền bán chênh lệch không được hạch toán báo cáo thuế của công ty nhằm mục đích che giấu doanh thu.
Hành vi trên của ông Muôn bị cáo buộc vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỉ đồng.
Cũng theo cáo trạng, bị can Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc) đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế.
Sau đó ông Hạ cùng một số người khác tổ chức buôn lậu quặng với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỉ đồng).
Phó giám đốc sở nhận hối lộ 1 tỉ, cán bộ hải quan nhận 8,5 tỉ
Theo cáo trạng, để quản lý hoạt động khai thác khoáng sản titan của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường có quyết định thành lập tổ giám sát, trong đó có trách nhiệm giám sát mỏ titan Hưng Thịnh.
Phó giám đốc sở Phan Thị Xuân Thu được giao làm tổ trưởng tổ giám sát, chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc sở về các nhiệm vụ và hoạt động của tổ.
Trong năm 2022, tổ giám sát đã ba lần thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại mỏ titan Hưng Thịnh, phát hiện Công ty HTZT khai thác vượt độ sâu, tái phạm, thuộc trường hợp phải tước giấy phép khai thác.
Thành viên của tổ giám sát đã dự thảo biên bản phản ánh đúng thực tế sai phạm gửi cho Trần Vũ Phương, nhân viên đối ngoại Công ty khoáng sản Hưng Thịnh, đại diện Công ty HTZT để ký thông qua.
Sau đó ông Muôn đã chỉ đạo Trần Vũ Phương gặp, đặt vấn đề nhờ bà Thu bỏ qua lỗi vi phạm hoặc điều chỉnh lỗi vi phạm có lợi cho công ty.
Bà Thu đồng ý và chỉ đạo thư ký tổ giám sát sửa biên bản theo nội dung mà ông Muôn đã đề nghị, cáo trạng nêu.
Sau khi biên bản giám sát đã chỉnh sửa được thông qua, theo chỉ đạo của Phan Thành Muôn, bị can Phương gặp gỡ, đưa tiền cho bà Thu và các thành viên tổ giám sát trong các đợt kiểm tra từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, tổng hơn 1,1 tỉ.
Ngoài ra trong một lần kiểm tra, ông Muôn trực tiếp gặp và đưa 500 triệu cho bà Thu xin bỏ qua sai phạm. Tổng số tiền ông Muôn đã đưa cho bà Thu và đoàn kiểm tra giám sát là hơn 1,6 tỉ đồng, cáo trạng nêu.
Ngoài ra, viện kiểm sát còn cáo buộc, quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, ông Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) đã đưa hối lộ cho cán bộ hải quan Lê Văn Hưng hơn 8,5 tỉ đồng.
Ông Hưng bị cáo buộc đã nhận hối lộ 8,5 tỉ để làm trái quy định kiểm hóa, nhận và tráo mẫu quặng để giúp những người trên xuất lậu quặng tổng số tiền 3,8 triệu USD (tương đương 95,9 tỉ).
Tác giả: Thân Hoàng
Nguồn tin: tuoitre.vn