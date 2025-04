Chú rể gây sốc khi cưới 2 cô dâu trong cùng một ngày

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông đã kết hôn với hai cô gái cùng lúc ở quận Komaram Bheem Asifabad, Telangana, Ấn Độ, gần đây.

Suryadev, một cư dân của làng Gumnoor ở huyện Lingapur, cho biết, anh yêu Lal Devi và Jhalkari Devi và quyết định kết hôn với họ trong một buổi lễ duy nhất.

Chú rể thậm chí còn in tên của cả hai cô dâu trên một tấm thiệp cưới và tổ chức một buổi lễ linh đình.

Người đàn ông kết hôn với 2 cô gái trong cùng một ngày.

Một đoạn clip về đám cưới cho thấy hai cô gái nắm tay người đàn ông khi cả 3 thực hiện các nghi lễ trước sự chứng kiến của gia đình, họ hàng và dân làng.

Nguồn tin cho biết, sau khi Suryadev yêu Lal Devi và Jhalkari Devi, bộ ba đã quyết định sống chung. Những người lớn tuổi trong làng ban đầu không muốn nhưng cuối cùng cũng ủng hộ và giúp họ kết hôn.

Đây không phải là lần đầu tiên sự việc như vậy xảy ra. Vào năm 2021, một người đàn ông khác ở quận Adilabad của Telangana cũng đã kết hôn với hai người phụ nữ. Buổi lễ tại Utnoor Mandal diễn ra với sự đồng ý của cả ba gia đình, các báo cáo cho biết.

Tương tự như vậy vào năm 2022, một người đàn ông đã kết hôn với cả hai người bạn gái của mình tại Lohardaga, Jharkhand.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn