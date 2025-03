Bạn gái cũ có mặt tại đám cưới, chú rể lao đến có hành động khiến tất cả choáng váng

Chuyện người yêu cũ thường là chủ đề nhạy cảm với nhiều cặp đôi, dễ gây ra rắc rối nếu không xử lý khéo. Nhưng ở Indonesia, một chú rể đã làm điều không ai ngờ tới: ôm hôn đắm đuối người yêu cũ ngay trong ngày cưới của mình. Hành động này không chỉ khiến khách mời hoảng loạn mà còn lan truyền khắp mạng xã hội, gây tranh cãi lớn.

Vụ việc xảy ra tại một đám cưới ở Nam Sulawesi, Indonesia. Trong lúc buổi lễ đang diễn ra, chú rể bất ngờ nhìn thấy người yêu cũ của mình đang hát tại đám cưới. Chú rể mặc trang phục truyền thống màu xanh, bước nhanh qua các khách mời, rồi ôm chặt cô gái và hôn cô say đắm.

Your browser does not support the video tag.

Mọi người có mặt tại đó đều sững sờ. Một số người la hét vì bất ngờ, trong khi vài người khác vội vàng chạy tới kéo chú rể ra. Trong đoạn video được lan truyền, cô gái cố đẩy chú rể ra bằng cả hai tay, nhưng anh ta vẫn ôm chặt không buông. Cuối cùng, nhờ khách mời can thiệp, chú rể mới chịu buông ra.

Chú rể ôm hôn bạn gái cũ ngay tại đám cưới của mình

Theo mô tả của video, chú rể này chưa bao giờ quên được người yêu cũ. Khi nhìn thấy cô ấy trong ngày cưới, anh ta không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Hành động này khiến mọi người tại hiện trường hoang mang, còn dân mạng thì xôn xao bàn tán.

Sau khi video lan truyền trên Internet, xuất hiện hàng loạt ý kiến chỉ trích chú rể "Đáng lẽ phải ly hôn ngay tại chỗ", "Cô dâu chắc xấu hổ lắm", "Sao lại mời người yêu cũ đến chứ?". Một số khác gửi lời chia sẻ đến cô dâu: "Cô ấy thật đáng tội nghiệp", "Người đàn ông này không tôn trọng vợ và gia đình mình".

Tác giả: AB

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn