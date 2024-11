Chú rể bị người yêu cũ của cô dâu đấm tới tấp trong đám cưới

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc gây sốc xảy ra ở làng Uncha, quận Chittorgarh, bang Rajasthan, Ấn Độ.

Chú rể, người đang đội khăn xếp, may mắn thoát chết với một vết thương nhẹ ở đầu. Vụ tấn công bất ngờ đã gây ra hỗn loạn, dẫn đến sự can thiệp của cảnh sát.

Người yêu cũ của cô dâu đấm chú rể tới tấp.

Theo anh trai của cô dâu, vụ việc xảy ra trong lễ cưới của Krishna và Mahendra. Shankarlal Bharti, một cư dân của Uncha, vừa tặng quà cho cô dâu thì bất ngờ quay sang đấm vào mặt chú rể. Lúc đó anh ta cũng có một con dao.

Gia đình chú rể, họ hàng và tất cả mọi người có mặt tại buổi lễ đều bàng hoàng. Sau vụ tấn công, Shankarlal đã bỏ trốn cùng một số người bạn.

Các cuộc điều tra cho thấy Shankarlal và cô dâu, Krishna, đã làm việc cùng nhau tại một trường tiểu học. Những vấn đề trong quá khứ của họ có thể đã dẫn đến vụ tấn công. Cảnh sát đã bắt giữ Shankarlal và bạn bè của anh ta.

Người dùng mạng xã hội đã so sánh tình huống này với các cảnh trong phim Bollywood.

Tác giả: Hải Vân (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn