Chú rể 100 tuổi cưới người yêu 96 tuổi, tình yêu bắt đầu từ sở thích "khó nói"

Từ lâu nay những câu chuyện về tình yêu, đám cưới độc đáo trên thế giới luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Một câu chuyện tình đẹp của cụ 100 tuổi và cụ bà 96 tuổi khiến nhiều người xúc động bởi cả hai từng chia sẻ tình yêu chính là "liều thuốc" giúp hai người tiến về phía trước.

Cô dâu chú rể đều sống ở Thành phố New York, Mỹ. Để gặp được nhau ở độ tuổi hiếm có "1-0-2" này cặp đôi từng trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Cụ thể, năm 21 tuổi, bà Swerlin kết hôn với người chồng thứ nhất. Họ có 2 con gái và 1 con trai. Bà trở thành góa phụ ở tuổi 40. Vài năm sau, bà đi bước nữa. Người chồng thứ hai của bà qua đời sau 18 năm chung sống. Tiếp đó, bà chung sống với người đàn ông thứ 3 cho đến khi ông qua đời vào năm 2019.

Điều đáng nói con gái của người chồng thứ 3 đã giới thiệu bà với ông Harold vào năm 2021. "Con bé nói rằng tôi đã làm cho bố nó có được một cuộc sống hạnh phúc, vậy tại sao tôi phải chịu nỗi cô đơn một mình chứ", bà kể lại.

Cụ ông Harold Terens (100 tuổi) và cụ bà Jeanne Swerlin (96 tuổi) kết hôn ở tuổi xưa nay hiếm. Ảnh: CNBC

Về phía chú rể Harold, ông kết hôn với người vợ đầu Thelma vào năm 1948. Họ có với nhau 2 con gái và 1 con trai. Gia đình ông chuyển từ New York đến Florida vào năm 2006, sau khi vợ ông nghỉ hưu. Năm 2018, vợ ông qua đời sau 70 năm chung sống.

"Sau khi vợ qua đời, tôi không muốn gặp ai. Trong khoảng 3 năm, tôi luôn tránh xa tất cả phụ nữ. Tôi đã 97 tuổi, tôi cảm thấy mình đã trải qua đủ mọi điều lãng mạn trong đời. Tôi không tìm kiếm thêm nữa", ông chia sẻ. Nhưng người bạn thân nhất đã khuyến khích ông đi gặp bà Swerlin và cho bản thân cơ hội mới.

Dù gặp nhau ở độ tuổi hiếm có nhưng trong buổi hẹn hò đầu tiên, cả 2 đều e ngại về ý tưởng hẹn hò lần nữa. Hai người thậm chí không nhìn nhau là mấy. Sau một thời gian, cặp đôi mới dần trở nên thân thiết hơn và bắt đầu dành tình cảm cho nhau.

Cụ ông "trúng sét" ái tình với cụ bà ở độ tuổi hiếm có.

Theo Dân Trí sau vài lần gặp gỡ, cả hai cùng nhau ăn bữa tối. Lúc đó họ ngồi cạnh nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương và cảm thấy có luồng điện như chạy qua người.

"Tôi nhớ đó là bữa tối ở nhà hàng Seasons 52. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và cũng là lần đầu tiên chúng tôi chạm vào nhau. Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy. Tôi rất phấn khích và tôi biết mình đã yêu cô ấy. Bây giờ, khi đã 100 tuổi, tôi nghĩ mình yêu cô ấy nhiều hơn trước. Tình yêu không ngừng phát triển mỗi ngày", ông Harold chia sẻ.

"Tôi luôn cho rằng câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất là của Romeo và Juliet. Nhưng, tôi nhận ra đó chỉ là hư cấu. Câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất chính là tôi và Jeanne", ông Harold cho biết.

Ông vui vẻ chia sẻ tất cả chi tiết về kế hoạch đám cưới của 2 người. Ông hào hứng kể từ việc cháu gái ông sẽ hát bài "I Will Always Love You" của nữ ca sĩ Whitney Houston trong đám cưới, đến chuyện một người bạn mời cặp đôi đến Paris và hứa sẽ tài trợ cho tuần trăng mật.

Đối với cụ bà Jeanne Swerlin 96 tuổi và cụ ông Harold Terens 100 tuổi, tình yêu chính là liều thuốc trường thọ giúp cả 2 sống hạnh phúc.

Cặp cao niên thích dành thời gian với gia đình hỗn hợp của họ khi mỗi người đều có hai con gái và một con trai cùng nhiều cháu, chắt. Họ thích khiêu vũ và đi du lịch cùng nhau. "Thời gian rảnh yêu thích của tôi là đi dạo với Jeannie. Giống như cả ngày hôm qua chúng tôi chỉ đi chơi, trò chuyện, hát hò, nghe nhạc và hồi tưởng. Chúng tôi chưa bao giờ chán, chưa một giây phút nào", cụ Terens nói.

Trước khi đến với nhau, cả hai đều trải qua nhiều mất mát và khó khăn nhưng đều cố gắng duy trì sự tích cực. "Bí quyết sống thọ là giảm căng thẳng. Chúng tôi có cụm từ nằm lòng đó là "Thế thì sao". Nếu hôm nay trời mưa mà chúng ta định ra ngoài đi picnic, thế thì sao?. Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi". Cụ bà Swerlin bổ sung thêm: "Đó là một cuộc sống tươi đẹp nhưng bạn là người tạo nên điều đó".

"Sáng nào ông ấy cũng gọi điện cho tôi và nói Anh đã nói với em rằng anh yêu em nhiều thế nào chưa nhỉ. Và rồi sau đó ông gác máy vì bắt đầu nghẹn ngào. Ông ấy yêu tôi nhiều như thế đấy và đó là lý do chúng tôi muốn kết hôn", cụ Swerlin cho biết.

Những đám cưới của những cặp đôi lớn tuổi thường nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Họ đến với nhau ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng tất cả đã chứng minh tình yêu, sự hoà hợp trong tâm hồn sẽ vượt qua tất cả.

Theo Vietnamnet, trước đó cũng có một cặp đôi kết hôn ở tuổi 96, tình yêu bắt đầu từ sở thích chơi bi-a.

Một cặp đôi kết hôn ở tuổi 96, tình yêu bắt đầu từ sở thích chơi bi-a.

Cặp đôi Dorris Kirks và Carl Kruse kết hôn khi cả hai đã 96 tuổi. Cặp đôi gặp nhau 2 năm trước tại Cedar Lakes Village ở Olathe, Mỹ.

Cặp vợ chồng mới cưới cho biết họ bắt đầu biết nhau nhiều hơn khi cùng sinh hoạt tại trung tâm dành cho người cao tuổi. Họ gắn bó với nhau hơn vì cùng có chung sở thích chơi bi-a. Cuối cùng cả 2 nhận ra rằng họ muốn ở bên nhau nốt phần đời còn lại, theo Wsbtv.

