Chú rể bày 100 mâm cưới linh đình đãi khách, cả làng không ai đến dự

Một sự kiện tưởng chừng sẽ là ngày vui bỗng trở thành kỷ niệm khó quên đầy ngượng ngùng với một gia đình tại Quý Châu, Trung Quốc.

Theo đó, chú rể tổ chức hôn lễ linh đình với 100 mâm cỗ nhưng ngoại trừ một vài người thân, không một ai trong số hơn 1.000 dân làng đến dự. Cảnh tượng hàng loạt bàn tiệc trống trơn khiến không khí đám cưới trở nên vô cùng ngượng ngùng, lạnh lẽo.

Theo thông tin từ các trang tin địa phương, chú rể và mẹ đã trở về quê nhà để tổ chức tiệc cưới. Mặc dù không phát thiệp mời tận tay từng nhà nhưng họ đã thông báo cho một số người thân quen, hy vọng rằng theo phong tục "truyền miệng", người dân trong làng sẽ rủ nhau đến dự. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi.

Vào ngày diễn ra hôn lễ, thay vì cảnh náo nhiệt đông vui, chỉ vài người thân của chú rể và cô dâu có mặt, số còn lại là... những chiếc ghế trống. Không khí tại buổi tiệc trở nên gượng gạo, khiến cả hai bên gia đình lúng túng. Phù dâu và người thân cô dâu không khỏi bất ngờ trước khung cảnh đìu hiu, trái ngược hoàn toàn với sự chuẩn bị công phu trước đó.

Chú rể và người thân đã cố gắng gọi điện mời thêm khách nhưng đều nhận được những câu từ chối như "bận việc" hay "không tiện đi".

Hình ảnh những bàn tiệc không người ngồi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc: Vì sao cả một ngôi làng lại đồng loạt vắng mặt trong sự kiện trọng đại của một người dân trong làng?

Sau đó, nguyên nhân của vụ việc đã được làm sáng tỏ. Gia đình chú rể từ trước đến nay không tham gia bất kỳ lễ cưới, tang lễ hay sự kiện cộng đồng nào trong làng. Người dân địa phương cho rằng, việc không tham gia các hoạt động chung thì cũng không thể mong đợi người khác sẽ đến dự lễ của mình.

"Bao lì xì vài trăm tệ không phải là chuyện nhỏ với nhiều gia đình. Nếu người ta không từng quan tâm đến mình, tại sao mình phải bỏ tiền và thời gian đến đám cưới của họ?", một người dân chia sẻ.

Chính mẹ chú rể cũng lên tiếng sau khi biết được nguyên nhân: "Là chúng tôi không hiểu nhân tình thế thái, không trách họ".

Sự việc thu hút hàng triệu lượt bình luận trên Weibo và các diễn đàn Trung Quốc. Một số người cho rằng, đó là bài học về lối sống ích kỷ: "Không có cho đi thì lấy gì để nhận lại".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, trong thời đại ngày nay, không nên quá câu nệ chuyện mời cả làng: "Không ai đến thì thôi, thời đại nào rồi còn giữ tục ăn mừng cả làng như xưa".

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn