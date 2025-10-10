Chú rể ôm chặt bà ngoại, khóc nức nở trong đám cưới gây sốt

Your browser does not support the video tag.

Clip chú rể mếu máo, ôm chặt bà ngoại viral khắp cõi mạng Được ông bà nuôi nấng từ nhỏ vì bố mẹ bận đi làm xa, Trần Đức xúc động bật khóc trong ngày cưới vì yêu thương và biết ơn ông bà. Khoảnh khắc này khiến nhiều người thấy dễ thương, vừa rưng rưng.

Nhân vật chính trong clip hút 3 triệu lượt xem là Trần Đức (sinh năm 2002, ở Mỹ Đức, Hà Nội). Người ghi lại hình ảnh xúc động này là anh San - bạn của chú rể.

“Hôm đó trong lễ cưới, bà ngoại của Đức lên sân khấu để trao quà cho cháu. Sau phần này, bà nói sắp về nên Đức bất ngờ bật khóc. Tôi thấy khoảnh khắc đó quá dễ thương, nên rút điện thoại quay lại để làm kỷ niệm, không ngờ khi đăng lên mạng lại được mọi người yêu thích đến vậy”, anh San kể.

Đoạn video dài chỉ vài chục giây, ghi lại cảnh chú rể trẻ mặc vest chỉnh tề, ôm chặt lấy người bà đang đứng cạnh, vừa nức nở, nghẹn ngào. Bà ngoại nhẹ nhàng vỗ về cháu trai, còn xung quanh là tiếng cười xen lẫn xúc động của khách mời.

Trần Đức mếu máo khi nghe bà ngoại nói sắp ra về.

“Tôi ở với bà từ nhỏ vì bố mẹ đi làm xa. Ông bà nuôi tôi khôn lớn. Giờ ông bà đã già nên khi bà nói chuẩn bị về quê, tôi không kìm được cảm xúc. Nước mắt cứ tự nhiên chảy ra”, Trần Đức chia sẻ.

Chàng trai cho biết thêm đám cưới diễn ra tại Hà Nội hôm 6/10, còn ông bà anh ở Quảng Ninh nên phải vượt quãng đường khá xa để dự lễ thành hôn của cháu.

“Tôi không ngờ được mọi người quan tâm nhiều đến vậy. Nhiều người còn hiểu nhầm rằng tôi mồ côi nhưng thực ra không phải. Tôi chỉ đơn giản xúc động vì yêu thương và biết ơn ông bà thôi. Tôi cũng không sợ bị trêu vì đã khóc trong ngày cưới. Đó là cảm xúc thật của tôi và có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời”, Đức bày tỏ.

Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận đã để lại những lời chúc mừng và bày tỏ sự xúc động: “Nhìn chú rể ôm bà mà nước mắt mình cũng rơi theo. Giữa bao ồn ào mạng xã hội, đây là khoảnh khắc chân thật và đẹp nhất”. "Bạn này chắc hẳn là một người sống rất tình cảm và yêu thương ông bà. Chúc ông bà thật nhiều sức khỏe, chúc hai bạn hạnh phúc", một người dùng mạng viết.

Trần Đức ở với ông bà từ nhỏ vì bố mẹ bận đi làm ăn xa. Trong lễ cưới của mình, anh xúc động khi đứng cùng ông bà.

Tác giả: Hà Lan

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn