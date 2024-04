Chủ cửa hàng đang bồng con bắt gọn tên cướp điện thoại

Tên cướp bị vợ chồng chủ cửa hàng điện thoại khống chế - Ảnh trích xuất camera

Ngày 21-4, thông tin từ Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Phú Hiệp (35 tuổi, trú khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) để điều tra tội danh cướp giật tài sản.

Theo điều tra, tối 10-4, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hiệp nảy sinh ý định đi cướp điện thoại di động trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

Để tránh bị phát hiện, Hiệp dùng băng keo dán che các số trên biển số xe máy, sau đó chạy xe đến cửa hàng điện thoại di động V.Mobile (đường Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước).

Tại đây, Hiệp giả vờ hỏi mua điện thoại cũ thì được chủ cửa hàng mang ra giới thiệu 2 điện thoại hiệu SamSung và Vivo. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không chú ý, Hiệp nhanh tay cướp 2 điện thoại rồi bỏ chạy ra xe hòng tẩu thoát.

Hiệp tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Theo trích xuất camera tại cửa hàng, chủ cửa hàng lúc này đang bồng con trai nhỏ khoảng 2 tuổi. Ông đã vội đặt con lên bàn, nhảy ra ngoài nhanh chóng khống chế tên cướp.

Sau đó vợ ông chạy ra hỗ trợ khống chế, đưa tên cướp vào cửa hàng rồi báo công an. Lực lượng Công an thị trấn Nam Phước sau đó bắt giữ tên cướp.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hiệp tỏ ra ngoan cố, không thành khẩn khai báo, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được, Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đặc biệt qua đấu tranh, Hiệp còn khai nhận trước đó, vào trưa 10-4, đã cướp giật một điện thoại di động hiệu OPPO tại cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Tác giả: LÊ TRUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ