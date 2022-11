Chơi cùng con trai rồi chợp mắt một lúc, người phụ nữ run sợ khi xem lại camera

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ngang nhiên bước vào nhà dân, giật điện thoại trên tay đứa trẻ. Nhiều người không khỏi sợ hãi, đồng thời bức xúc trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng trộm cướp.

Theo đoạn clip ghi lại, bé trai và mẹ nằm trên ghế sofa, trong khi đó, cửa nhà đang mở. Lúc này, người mẹ đang chợp mắt còn bé trai chơi điện thoại.

Gã đàn ông bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm từ từ bước vào nhà, nhanh tay giật chiếc điện thoại mà bé trai đang cầm để chơi rồi rời đi.

Một vài phút sau, người mẹ mới bừng tỉnh, đuổi theo gã đàn ông lạ mặt nhưng đã muộn.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc trước sự lộng hành của các đối tượng trộm cướp. Bên cạnh đó, dân mạng cũng cho rằng, sự việc này là lời cảnh tỉnh đến các gia đình, không được chủ quan để bảo vệ tài sản và tính mạng của mình.

