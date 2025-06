Chìm thuyền giữa dòng nước lũ, 2 người đàn ông tử vong thương tâm

Theo đó, vào lúc 11h trưa cùng ngày, 3 người gồm Lê Phước Thưởng (SN 1999) và Lê Phước Tưởng (SN 1980, là anh ruột Thưởng, cùng ở thôn Đông Phú, xã Phong Bình) và ông Lê Phước Trình (SN 1977, ở thôn Tây Phú, xã Phong Bình) cùng đi trên một chiếc thuyền để đi xây dựng lăng mộ.

Trong quá trình thuyền chở 3 người trên di chuyển từ thôn Trung Thạnh đến khu vực Cồn Sải (thôn Vân Trình, xã Phong Bình), do gặp dòng nước lũ chảy xiết nên chiếc thuyền bị chìm tại khu vực thuộc thôn Vân Trình khiến 3 nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Mưa lũ bất thường trong những ngày qua khiến nhiều vùng thấp trũng ở TP Huế ngập lụt nặng.

Nhận tin báo, UBND xã Phong Bình lập tức huy động nhanh lực lượng triển khai tìm kiếm các nạn nhân và đã cứu vớt được ông Lê Phước Tưởng còn sống. Còn lại 2 nạn nhân Lê Phước Thưởng và Lê Phước Trình tử vong, được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo ông Trần Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Phong Bình, do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 11/6 đến 14/6, trên địa bàn xã Phong Bình có mưa to và rất to gây ngập lụt nặng nhiều khu vực ở xã. Ngoài 2 người chết, mưa lũ bất thường đã làm xã Phong Bình ngập 670 ha lúa; 1,5 ha lạc; 3,5 ha sen và 30 ha sắn. Hiện chính quyền địa phương cùng với người dân đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân