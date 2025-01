Chi tiết dự kiến bộ máy, biên chế các bộ, ngành mới của Chính phủ sau hợp nhất, tinh gọn

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất, bộ máy Chính phủ được tinh gọn còn 22 đầu mối gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Trong đó, 10 bộ hợp nhất thành 5 bộ, 1 bộ thành lập mới; một số bộ tiếp nhận theo chức năng, nhiệm vụ mới từ bộ ngành khác; một số bộ ngành sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong.

Dự kiến số đầu mối, biên chế công chức, viên chức các bộ mới

Cũng theo phương án, Bộ Tài chính mới sau hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính, sắp xếp còn 35 đầu mối, giảm 30 đầu mối so với ban đầu, tương ứng giảm 46,2%.

Về biên chế, Bộ Tài chính mới sau hợp nhất có 69.405 biên chế công chức, 17.656 biên chế viên chức.

Bộ Tài chính tổ chức lại các tổng cục và tương đương. Cụ thể, Tổng cục Thuế được tổ chức thành Cục Thuế có 12 ban/phòng. Tổng cục Hải quan được tổ chức lại thành Cục Hải quan gồm 12 ban/phòng.

Kho bạc Nhà nước sắp xếp lại thành tổ chức tương đương cấp cục có 10 ban/phòng. Tổng cục Dự trữ nhà nước thành Cục Dự trữ nhà nước có 7 ban. Tổng cục Thống kê tổ chức lại thành Cục Thống kê với 14 đơn vị.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, có 14 ban (giảm 7 đơn vị).

Bộ Tài chính còn tiếp nhận quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu với 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước về Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Phát triển doanh nghiệp (trừ MobiFone chuyển về Bộ Công an).

Hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải thành Bộ Xây dựng, có 23 đầu mối, giảm 19 đầu mối so với trước khi hợp nhất, tương ứng giảm 45,2%. Sau hợp nhất, bộ mới có 2.074 biên chế công chức, 6.086 biên chế viên chức.

Hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 30 đầu mối, giảm 25 đầu mối, tương ứng giảm 45,5%. Biên chế của bộ mới sau hợp nhất có 2.890 công chức, 12.203 viên chức.

Hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành Bộ Nội vụ còn 22 đầu mối, giảm 13 đầu mối so với ban đầu, tương ứng giảm 37,1%. Biên chế sau hợp nhất của Bộ Nội vụ mới có 891 công chức, 4.313 viên chức.

Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Khoa học và Công nghệ thành Bộ Khoa học và Công nghệ với 26 đầu mối, giảm 16 đầu mối so với trước, tương ứng giảm 38,1%. Bộ Khoa học và Công nghệ mới có 1.072 biên chế công chức, 2.312 biên chế viên chức.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập mới trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) từ Bộ Nội vụ có 13 đầu mối, giảm 3 đầu mối tương ứng 18,8%; có 320 biên chế công chức, 765 biên chế viên chức.

Không tổ chức công an cấp huyện

Với các bộ, ngành còn lại thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong và tiếp quản một số chức năng nhiệm vụ từ các bộ ngành khác.

Bộ Quốc phòng tiếp quản Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; sau khi sắp xếp giảm 7 đầu mối gồm 1 tổng cục, 4 cục và tương đương, 2 viện (có đề án báo cáo Bộ Chính trị riêng).

Bộ Công an tiếp nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ từ một số bộ, ngành khác. Cụ thể, Bộ Công an tiếp nhận 6 nhiệm vụ quản lý nhà nước:

Cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp.

Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải; an toàn, an ninh thông tin mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay và trong máy bay.

Với nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, Bộ Công an giữ ổn định như hiện nay và đẩy mạnh tăng cường công tác phối hợp trong cung cấp dữ liệu, liên thông dữ liệu.

Ngoài ra, Bộ Công an triển khai đề án tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương theo mô hình công an 3 cấp, bộ, tỉnh, xã, không tổ chức công an cấp huyện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có 18 đầu mối, giảm 6 so với trước, tương ứng giảm 25% với 635 biên chế công chức, 21.124 biên chế viên chức.

Bộ Y tế còn 20 đầu mối, giảm 4 so với trước, tương ứng giảm 16,7%; có 872 biên chế công chức, 14.477 biên chế viên chức.

Bộ Ngoại giao có 24 đầu mối, giảm 16 đầu mối tương ứng 40%; có 1.282 biên chế công chức, 415 biên chế viên chức.

Bộ Tư pháp có 20 đầu mối, giảm 5 đầu mối so với trước (20%); có 9.095 biên chế công chức, 428 biên chế viên chức.

Bộ Công Thương có 22 đầu mối, giảm 6 đầu mối so với trước (21,4%); có 1.398 công chức, 7.858 viên chức.

Trong đó, Bộ Công Thương tổ chức lại Tổng cục Quản lý thị trường và Vụ Thị trường trong nước thành Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 25 đầu mối, giảm 5 đầu mối (16,7%); có 910 công chức, 4.850 viên chức. Trong đó, tiếp nhập thêm chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng Chính phủ 17 đầu mối, giảm 3 đầu mối so với trước (16%); có 673 công chức, 161 viên chức.

Thanh tra Chính phủ có 16 đầu mối, giảm 3 so với trước (15,8%), có 388 công chức, 105 viên chức. Thanh tra Chính phủ có đề án sắp xếp hệ thống thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả riêng báo cáo Bộ Chính trị.

Ngân hàng Nhà nước có 19 đầu mối, giảm 4 (17,4%); đồng thời thực hiện sắp xếp lại 63 chi nhánh cấp tỉnh còn 15; có 4.922 công chức, 1.175 viên chức.

Tác giả: Thành Chung