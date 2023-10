Chỉ số công nghiệp tháng 10/2023 ước tăng 12,57% so với cùng kỳ năm 2022

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành

Tháng 10/2023, bà con nông dân chủ yếu tập trung thu hoạch cây trồng vụ Mùa, tiếp tục triển khai gieo trồng vụ Đông. Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa 2023 ước đạt 77.941,38 ha, bằng 97,92% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông ước đạt 9.651 ha, tăng 9,19% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10/2023

Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Hiện trên địa bàn một số huyện vẫn ghi nhận các ổ dịch tả lợn Châu Phi; ngoài ra một số bệnh khác xảy ra rải rác ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Diện tích rừng trồng tập trung tháng 10 ước đạt 2.037 ha, tăng 7,32%; lũy kế 10 tháng ước đạt 16.639 ha, tăng 8,22% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 10, có 08 sản phẩm được công nhận đạt chứng nhận OCOP. 02 huyện Diễn Châu và Đô Lương đã hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương bỏ phiếu, ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn NTM.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2023 ước tăng 12,57% so với cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế 10 tháng, IIP ước tăng 5,92% so với cùng kỳ, trong đó, công nghiệp khai khoáng ước bằng 98,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 8,36%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước bằng 91,36%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 24,24%...

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/10/2023 ước đạt 223.354 tỷ đồng, tăng 11,7% (+23.563 tỷ đồng) so với đầu năm; tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 287.109 tỷ đồng, tăng 5,7% (+15.614 tỷ đồng) so với đầu năm.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023 ước thực hiện 13.034 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán và bằng 70,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Về thu hút đầu tư, trong tháng 10/2023 (tính đến 22/10/2023), tỉnh đã cấp mới cho 08 dự án với tổng vốn đầu tư 3.312,8 tỷ đồng; điều chỉnh 10 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 02 dự án, giảm tổng vốn đầu tư 59,5 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 3.253,3 tỷ đồng. Lũy kế trong năm 2023 (tính đến ngày 22/10/2023), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 102 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 38.992,8 tỷ đồng. Điều chỉnh 138 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 36 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 6.165,8 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 45.158,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng dự án cấp mới tăng 15,9%, tổng vốn đăng ký cấp mới gấp 1,8 lần.

Trong tháng 10 (tính đến ngày 23/10/2023), có 203 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2022 với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.669 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng (tính đến ngày 23/10/2023), có 2.385 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2022 với tổng số vốn đăng ký thành lập 15.453 tỷ đồng; bằng 78,23% cùng kỳ; có 822 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 4,44% so với cùng kỳ năm 2022…

Tính đến ngày 20/10/2023, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 4.912,832 tỷ đồng, đạt 54,38% KH, trong đó nguồn đầu tư công tập trung đã giải ngân 2.805,484 tỷ đồng, đạt 50,24% KH. Thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công đợt 2, trong đó điều chỉnh giảm kế hoạch của 30 dự án giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch được giao để bổ sung vốn cho 23 dự án có tiến độ giải ngân tốt với số vốn 426,198 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Ước tính 10 tháng năm 2023, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 43.695 người (đạt 101,61% kế hoạch), trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 19.869 người. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước và cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tuy nhiên, diện tích sản xuất một số cây trồng chính vụ Hè Thu - Mùa giảm so với cùng kỳ, nhất là diện tích lúa. Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi (như dịch tả lợn Châu Phi) vẫn còn diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2023 chưa đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao và thấp hơn cùng kỳ năm 2022; công tác tổ chức và thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất triển khai chậm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với yêu cầu khi thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2023 không còn nhiều. Đến ngày 20/10/2023, vẫn còn 8 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân (0%); 21 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh (dưới 48,92%)...

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn