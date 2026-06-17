Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên lực lượng dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Thông Thụ

Tại buổi kiểm tra, Đoàn Công tác đã tập trung kiểm tra các nội dung trọng tâm: Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; công tác huấn luyện, giáo dục chính trị; xây dựng nền nếp chính quy; quản lý bảo vệ biên giới, quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; quản lý vũ khí trang bị; công tác hậu cần - kỹ thuật; hệ thống văn bản, kế hoạch và hoạt động của lực lượng dân quân trên địa bàn.





Đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Quàng

Qua kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian qua. Đồng thời, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu những tồn tại, hạn chế đoàn kiểm tra đã chỉ ra, khắc phục trong thời gian sớm nhất; tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ đường biên, mốc quốc giới, cửa khẩu và địa bàn phụ trách; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.





Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn