Chi hơn 65 tỉ đồng làm 'điện trang trí' cầu Cửa Hội, nhiều ý kiến trái chiều

Điểm nhấn cho hai tỉnh

Chiều 18-8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết tỉnh này đã ban hành quyết định về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, trong đó có dự án xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 45 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 34,9 tỉ đồng.

Trước đó ngày 4-8, ông Lê Hồng Vinh - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cũng ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội. Dự án có tổng mức đầu tư 20,459 tỉ đồng.

Do cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nên hệ thống đèn trang trí cầu được tách thành hai dự án độc lập cho hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thực hiện công việc trên địa giới hành chính riêng mỗi tỉnh.

Nguyên nhân số vốn dự án của Hà Tĩnh nhiều hơn Nghệ An do chiều dài cầu và phần đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía Hà Tĩnh nhiều hơn chiều dài cầu Cửa Hội phía Nghệ An.

Giải thích việc phải đầu tư hơn 65 tỉ đồng làm đèn trang trí cầu Cửa Hội, đại diện hai sở giao thông vận tải Nghệ An và Hà Tĩnh cho hay cầu Cửa Hội được thông xe vào tháng 3-2021 đến nay nhưng về đêm vẫn thiếu đèn trang trí, không tạo điểm nhấn cây cầu nối hai tỉnh.

Hai tỉnh đã tổ chức các cuộc họp liên quan trong đó nhấn mạnh mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người và phương tiện, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan và tô đậm nét văn hóa truyền thống hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch hai địa phương cũng như kéo dài hoạt động tham quan, ngắm cảnh về đêm cho du khách.

Dư luận băn khoăn

Việc hai tỉnh dành hơn 65 tỉ đồng làm điện trang trí cầu Cửa Hội nhận được nhiều ý kiến quan tâm trái chiều của bạn đọc và dư luận.

Thời điểm sau lễ thông xe vào tháng 3-2021, nhiều người dân, du khách dừng, đỗ ô tô trên cầu Cửa Hội để check-in khiến giao thông lộn xộn. Chính quyền địa phương phải cử lực lượng ra yêu cầu người dân không tập trung trên cầu.

Sống gần cầu Cửa Hội, bạn Lê Trọng Danh cho biết: "Cầu Cửa Hội là cây cầu khá đẹp nhưng hiện tại cầu chỉ có đèn chiếu sáng chứ không có đèn trang trí. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương lắp đèn trang trí như cầu Rồng (Đà Nẵng) để thu hút khách du lịch đến tham quan".

Trong khi đó, bạn Nguyễn Việt Trung chia sẻ: "Đà Nẵng là thành phố du lịch và dòng sông Hàn chạy trong lòng thành phố, có những cây cầu độc đáo và cuộc sống về đêm nhộn nhịp nên rất cần trang trí những cây cầu. Ở mỗi địa phương, không có thế mạnh du lịch ven sông, ven biển, nằm chệch khỏi trung tâm hay những nơi ít người tản bộ, thăm thú thì nên bỏ qua việc trang trí chiếu sáng nghệ thuật".

Còn bạn Phúc Nguyễn cho rằng hiện nay một số tỉnh có nguồn thu ngân sách địa phương không đủ chi, phải dựa vào nguồn cấp của ngân sách trung ương. Vì vậy sau khi dự án hoàn thành thì tiền đâu để duy trì bảo dưỡng, sửa chữa... vì những chi phí này phát sinh rất lớn cho những năm sau này.

"Nếu ngân sách eo hẹp thì những dự án này sẽ xuống cấp rất nhanh. Chính quyền các địa phương cần cân nhắc khi tranh thủ đầu tư", bạn Phúc Nguyễn bày tỏ.

