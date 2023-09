Chỉ còn hơn 3 giờ đi từ Hà Nội đến Nghệ An nhờ đường cao tốc

Trong nước

Bốn dự án cao tốc từ Ninh Bình đến Nghệ An dài 171,85km thông xe đưa vào khai thác đã nối liền cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội về Nghệ An, rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội đến Nghệ An (Diễn Châu) chỉ còn khoảng 3,5 giờ.