CLIP: Bất ngờ hình ảnh ngày đầu thông xe cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu qua 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An thông xe sẽ tạo trục cao tốc xuyên suốt từ Pháp Vân (Hà Nội) đến Nghệ An với tổng chiều dài 251 km, từ đó rút ngắn thời gian di chuyển từ 5 giờ đồng hồ xuống còn 3,5 giờ từ Hà Nội tới Nghệ An