Cháy rụi khách sạn ở Kolkata, ít nhất 15 người chết

Một đám cháy dữ dội đã thiêu rụi khách sạn Rituraj ở thành phố Kolkata, Ấn Độ (ảnh cắt từ clip) - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 30-4, một vụ cháy dữ dội đã thiêu rụi khách sạn ở thành phố Kolkata của Ấn Độ khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Cháy khách sạn ở Ấn Độ, ít nhất 15 người thiệt mạng - Nguồn: AFP - Al Jazeera English

"Số người chết đã tăng lên 15, bao gồm hai trẻ em và một phụ nữ". Khoảng một chục người bị bỏng và đang được điều trị. Một số người đã được giải cứu kịp thời, một số khác trèo ra khỏi cửa sổ và lên mái nhà để thoát thân, theo cảnh sát trưởng Kolkata Manoj Verma.

Được biết, khách sạn Rituraj đang nhận 88 khách. Khách sạn này nằm trong một khu thương mại đông đúc ở trung tâm Kolkata - đô thị sầm uất với hơn 15 triệu người của Ấn Độ.

Hãng thông tấn Press Trust of India đã quay những hình ảnh về vụ cháy, cùng một số hình ảnh người dân đang cố gắng thoát ra ngoài qua các cửa sổ và vách hẹp của tòa nhà.

Tờ The Telegraph đưa tin rằng ít nhất một người đã tử vong khi anh ta "nhảy khỏi sân thượng để cố gắng thoát khỏi đám cháy".

Theo AFP, các vụ cháy tòa nhà thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do nước này thiếu thiết bị chữa cháy và coi thường các quy định về an toàn cháy nổ. Năm 2024, 6 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại một khách sạn ở Patna, Bihar.

Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng, đồng thời "cầu mong những người bị thương sớm bình phục".

Hiện cảnh sát địa phương đang tiếp tục điều tra tìm ra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn