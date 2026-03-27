Cháy nhà ở Huế, người đàn ông bị tai biến nằm liệt giường tử vong

Chiều 26-3, lãnh đạo UBND phường Phong Thái (TP Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong.

Đồ vật trong nhà được đưa ra sân, công an phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở tổ dân phố Bắc Triều Vịnh. Nạn nhân được xác định là ông V.Th.Y. (SN 1967), bị tai biến và nằm một chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, nạn nhân ở nhà một mình. Ngọn lửa được cho là xuất phát từ sự cố chập điện, làm cháy một số vật dụng trong nhà, tạo nhiều khói khiến nạn nhân bị ngạt và tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN đã nhanh chóng có mặt phối hợp với người dân tổ chức dập lửa, khống chế đám cháy. Lực lượng công an đã phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân sống cùng gia đình người em. Khu vực sinh sống của họ khá biệt lập. Thời điểm xảy ra vụ việc, người thân đi làm nên không có ai ở nhà.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động