Cháy nhà kho thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đồng thời, Ban CHQS xã An Biên đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng tham gia chữa cháy, hỗ trợ di dời tài sản, giữ gìn an ninh trật tự khu vực.

Nhà kho của ông Huỳnh Văn Phiến tại tổ 7, ấp Xẻo Rô, xã An Biên đã bùng cháy dữ dội

Do bên trong kho chứa nhiều thiết bị điện tử dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, gây khó khăn cho công tác dập lửa. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các lực lượng, đến khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang, Ban CHQS xã An Biên tham gia chữa cháy

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã thiêu rụi toàn bộ thiết bị điện tử trong kho, ước tính thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Tác giả: Minh Triết - Phương Vũ

Nguồn tin: congly.vn