Cháy nhà lúc rạng sáng khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Ngày 2/12, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường căn nhà trong con hẻm trên đường liên ấp 2-6 để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người thương vong.

Khói ám đen sau vụ cháy lúc rạng sáng khiến 4 người trong nhà thương vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày người dân sống trong hẻm ngửi thấy mùi khét phát ra từ căn nhà nêu trên nên chạy ra kiểm tra. Lúc này cửa nhà bị khóa bên trong, nhiều người dân đã leo lên tầng 1 phá cửa kính căn nhà để vào bên trong dập lửa.

Đám cháy xuất phát từ tầng trệt, ngay giữa nhà. Mọi người dùng bình chữa cháy mini dập lửa, phá cửa trước đưa 3 người bị bỏng nặng ra ngoài. Bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt bên trong phòng ngủ, khi phá được cửa thì bé đã bất động. Cả 4 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bé gái 8 tuổi không qua khỏi.

Khu vực cháy xác định nơi tầng trệt căn nhà.

Theo một số người dân sống tại đây, căn nhà trên là do một người phụ nữ làm chủ sống cùng con gái 8 tuổi. Thời gian gần đây người phụ nữ có những biểu hiện bất thường, thường xuyên lang thang cười nói như người vô hồn.

Người phụ này vừa mới được tìm thấy khi đi lạc nhiều ngày. Để tránh người phụ nữ này tiếp tục đi lang thang, ngày 1/12, em rể và con gái 10 tuổi của em rể đã đến căn nhà này ở để tiện bề chăm sóc, trông nom và buổi tối cùng ngày đã xảy ra vụ việc trên.

Đến trưa cùng ngày, 2 người lớn bị bỏng được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bé gái 10 tuổi được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn