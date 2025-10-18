Cháy nhà cao tầng trong khu dân cư ở TP. HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 00 ngày 17/10, người dân bất ngờ khi thấy khói đen bốc lên và có mùi khét nặng, ra xem thì ngọn lửa bốc lên từ một căn nhà cao tầng, khu vực cháy phát ra từ tầng 5, ở địa chỉ 22 đường 68 TML phường Cát Lái, TP. HCM

Cháy nhà cao tầng trong khu dân cư, nhiều người dân hoảng loạn

Theo đó, ngọn lửa từ vụ hoả hoạn đỏ rực bốc lên từ căn nhà nói trên. Người dân xung quanh đã hô hoán tìm cách dập lửa, trong nhà không có người. Do cháy ở tầng cao, nên không thể tiếp cận đám cháy. Sau đó thì lửa bùng lên dữ dội.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát CC&CNCH Khu vực 2 - PC07 điều nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và ứng cứu kịp thời. Các chiến sĩ đã lên phương án tiếp cận nhiều hướng, đồng thời dùng xe thang chuyên dụng để dập lửa.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không bị cháy lan sang các nhà bên cạnh. Vụ cháy rất may không có thương vong về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: CTV Bình Phạm

Nguồn tin: Báo VOV