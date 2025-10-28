Cháy nhà cấp 4, một người tử vong

Ngày 28-10, Công an phường Tây Mỗ (Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Hiếu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 37 phút sáng cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà số 10 ngõ 78, phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ). Phát hiện đám cháy, người dân đã báo động đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ (bình chữa cháy của hộ gia đình xung quanh và tại điểm chữa cháy công cộng cách khu vực xảy cháy khoảng 20m) để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Khi lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã phát triển gần 30 phút, dẫn đến ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 1 tầng có kết cấu tạm (tường gạch lửng, thưng tôn), diện tích khoảng 100 m2 được sử dụng làm nơi để củi khô, phế liệu và đồ dùng sinh hoạt. Vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cách trục đường chính khoảng 50 m, khói và khí độc phát sinh nhiều, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua xác minh, có người mắc kẹt trong nhà.

Đến khoảng 9 giờ 5 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 9 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phát hiện 1 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là người cao tuổi, có tiền sử bệnh tai biến, hạn chế khả năng di chuyển.

Tác giả: Hoàng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động