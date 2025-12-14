Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng công ty giày da

Khoảng 8 giờ ngày 14-12, người dân địa phương phát hiện khói đen bốc cao từ nhà xưởng rộng hơn 500 m2 của Công ty TNHH Oanh Vân. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên mạnh trong xưởng, làm sập một phần mái, khói đen dày đặc lan rộng, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Hiện trường vụ cháy lớn ở xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng

Một người dân sống gần hiện trường cho biết thời điểm xảy ra cháy là ngày nghỉ nên trong xưởng có ít người. Khu vực bốc cháy chứa nhiều vật liệu ngành giày da nên ngọn lửa lan rất nhanh.

Nhận được tin báo, Công an xã Chấn Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an TP Hải Phòng huy động gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Bên trong xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội

Do công ty sản xuất giầy da với các nguyên vật liệu dễ cháy, nên đám cháy cháy lan nhanh, nhiều nhà xưởng, nhà kho sập đổ gây khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn dữ dội và lan toàn bộ khuôn viên của công ty. Do nhà xưởng nằm cách xa khu dân cư nên đám cháy không ảnh hưởng đến nhà dân. Một tiếng sau, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động