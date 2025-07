Chạy đua trong đêm lũ cứu đàn lợn 21 con vừa chào đời

Ngày 24/7, tại khuôn viên một khách sạn lớn ở xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) nhiều người chứng kiến đàn lợn hàng chục con to, nhỏ đang được chằng chéo ở một góc bên ngoài khách sạn. Những con lợn này được người dân nỗ lực giải cứu, di chuyển từ vùng lũ lụt đến nơi an toàn.

Trong số lợn được giải cứu từ lũ lụt, có một con lợn nái vừa sinh hạ đàn con nhỏ trong đêm trước khi được di chuyển tới khuôn viên khách sạn.

Chủ nhân của đàn lợn đang được gửi tại đây là anh Trần Trung Hiếu, tổ dân cư 1, xã Anh Sơn cho biết, lợn mẹ vừa sinh hạ 21 con lợn con vào khoảng 23 giờ ngày (23/7).

Đàn lợn vừa mới chào đời được đưa lên cao và để trên thùng xe tải. Ảnh: Quốc Huy

Gia đình anh Hiếu đã chuẩn bị xe tải, xe thô sơ và các dụng cụ để đưa đàn lợn trưởng thành cũng như mới sinh thoát khỏi khu vực nước ngập úng.

Ngay sau khi biết sự việc, lực lượng Công an Nghệ An có mặt tại xã Anh Sơn đã kịp thời hỗ trợ, vận chuyển thêm đàn lợn của nhiều hộ dân khác đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản giúp người dân đang chịu thiệt hại nặng nề vùng bão lũ.

Một số hình ảnh về đàn lợn mẹ và con chào đời trong đêm nước lũ dâng cao đỉnh điểm ở vùng hạ du Nghệ An:

Nhiều con lợn trưởng thành được di chuyển từ vũng lũ đến nơi an toàn trong đêm. Ảnh: QH

Hai con lợn con vừa mới sinh sau mấy giờ đồng hồ tại vùng lũ. Ảnh: QH

Lợn trưởng thành được buộc giữ bên ngoài khuôn viên khách sạn tại Nghệ An.

Hy hữu đàn lợn 21 con chào đời trong đêm nước lũ dâng cao nhất ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: QH

Nhiều con lợn được người dân kịp đưa lên khu vực cao tránh ngập lụt.

Hàng chục con lợn con mới sinh may mắn thoát cơn lũ dữ.

Lực lượng Công an Nghệ An giúp dân di chuyển đàn lợn lên xe tải. Ảnh: Quốc Huy

Đợt lũ dữ đã khiến rất nhiều con lợn không may mắn bị nước lũ cuốn trôi theo dòng sông Lam - một sự mất mát về kinh tế cho bà con Nghệ An vốn thiệt hại quá nhiều từ bão lũ. Ảnh: Quốc Huy

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn