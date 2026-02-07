Chào valentine, Phương Ly tung loạt ảnh với sắc đỏ quyến rũ

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Ly vừa đăng tải loạt ảnh đầy lôi cuốn với concept mang sắc đỏ chủ ddapoj. Với dòng trạng thái đầy ngọt ngào: "February 14 is coming…. Babi, make a wish" (tạm dịch: 14/2 đang đến gần rồi...cục cưng ơi ước 1 điều đi nào), nữ ca sĩ không chỉ gửi lời chào đến mùa yêu mà còn khẳng định phong độ nhan sắc ngày càng thăng hạng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Phương Ly hóa thân thành một "nàng hồng" kiều diễm và nóng bỏng. Với sắc đỏ trung tâm, bộ ảnh mang đến một không gian đậm chất lãng mạn nhưng cũng không kém phần bí ẩn. (Ảnh: IGNV)
Nữ ca sĩ diện thiết kế váy quây bó sát với phần corset tôn vinh đường cong triệt để. Điểm nhấn là phần chân váy xòe rộng được kết từ hàng ngàn cánh hoa, tạo cảm giác như cô đang bước ra từ một đóa hồng nhung nở rộ. (Ảnh: IGNV)
Phương Ly chọn điểm nhấn vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ, đôi mắt sắc sảo cùng làn da bóng khỏe. (Ảnh: IGNV)
Những món trang sức lấp lánh với hình trái tim, khóa tình yêu được phối hợp khéo léo, càng làm tăng thêm không khí của ngày lễ Valentine. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh với những góc máy đa dạng. Từ những khung hình cận mặt khoe trọn đường nét thanh tú đến những góc chụp từ trên cao khi cô nằm giữa 'biển' cánh hoa hồng, tất cả tạo nên một tổng thể vô cùng nghệ thuật và lôi cuốn. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh đã nhận về "bão" thả tim và bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi cho tạo hình đầy quyến rũ này của giọng ca Anh Là Ngoại Lệ Của Em. (Ảnh: IGNV)
Khán giả cho rằng sắc đỏ thực sự sinh ra để dành cho Phương Ly, giúp cô vừa giữ được nét trẻ trung "hack tuổi", vừa toát lên sự mặn mà, cuốn hút (Ảnh: IGNV)
Thời gian gần đây Phương Ly liên tục gây chú ý khi xuất hiện với làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách gợi cảm, khác hẳn với hình ảnh trong trẻo, ngọt ngào trước đây. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng thường xuyên xuất hiện với những trang phục táo bạo, phóng khoáng, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn