Chào valentine, Phương Ly tung loạt ảnh với sắc đỏ quyến rũ

Bộ ảnh được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh với những góc máy đa dạng. Từ những khung hình cận mặt khoe trọn đường nét thanh tú đến những góc chụp từ trên cao khi cô nằm giữa 'biển' cánh hoa hồng, tất cả tạo nên một tổng thể vô cùng nghệ thuật và lôi cuốn. (Ảnh: IGNV)