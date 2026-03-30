Chảo chống dính bong tróc: Nguy cơ tiềm ẩn mà nhiều người đang bỏ qua

Lớp chống dính trên chảo là gì?

Chất lượng của chảo chống dính phụ thuộc chủ yếu vào lớp phủ trên bề mặt. Hiện nay, các loại phổ biến gồm: PTFE (Teflon) có khả năng chống dính tốt và chịu nhiệt ổn định; ceramic làm từ khoáng chất, được đánh giá an toàn; và lớp phủ giả đá (granite) có độ bền cao, ít trầy xước. Nhờ những lớp phủ này, thức ăn ít bám dính hơn, giúp nấu nướng dễ dàng và hạn chế sử dụng dầu mỡ.

Chảo chống dính bị tróc có độc không?

Nuốt phải mảnh nhỏ từ lớp chống dính thường không gây hại ngay vì sẽ được đào thải. Tuy nhiên, nguy cơ tăng lên nếu chảo bong tróc nhiều làm lộ kim loại, đun ở nhiệt độ quá cao khiến lớp phủ phân hủy, hoặc sử dụng chảo kém chất lượng chứa tạp chất độc hại.

Chảo chống dính có gây ung thư?

Bản thân chảo chống dính đạt tiêu chuẩn không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư. Trước đây, một số sản phẩm sử dụng PFOA trong quá trình sản xuất Teflon có liên quan đến nguy cơ sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay đa số các thương hiệu uy tín đã loại bỏ chất này và sản phẩm thường được ghi rõ “PFOA-free”.

Nguy cơ chỉ đáng lo ngại khi sử dụng chảo không rõ nguồn gốc, chất lượng thấp. Những sản phẩm này có thể chứa hóa chất độc hại hoặc kim loại nặng như chì, cadmium. Khi lớp chống dính bị bong, các chất này có thể tiếp xúc với thực phẩm và tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Dấu hiệu cần thay chảo chống dính

Người dùng nên cân nhắc thay mới khi xuất hiện các dấu hiệu sau:

Lớp chống dính bong tróc nhiều, xuất hiện vết xước lớn.

Bề mặt chảo xỉn màu, không còn trơn láng, thức ăn dễ bám dính.

Khi nấu, thực phẩm thường xuyên bị cháy khét.

Chảo đã sử dụng trong thời gian dài (thường trên 2 - 3 năm).

Xuất hiện mùi khét bất thường dù nấu ở nhiệt độ thấp.

Đáy chảo cong vênh, phân bố nhiệt không đều.

Nếu lớp phủ bong thành mảng lớn hoặc có mùi nhựa, nên ngừng sử dụng ngay để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Cách chọn và sử dụng chảo an toàn

Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng nên:

Chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn và ghi rõ “PFOA-free”.

Tránh mua chảo giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

Nấu ở nhiệt độ vừa phải, không làm nóng chảo quá mức.

Sử dụng dụng cụ bằng gỗ, silicon hoặc nhựa chịu nhiệt thay vì kim loại để tránh trầy xước.

Vệ sinh bằng miếng mềm, không dùng vật cứng hoặc chất tẩy rửa mạnh.

Không thay đổi nhiệt độ đột ngột (đổ nước lạnh vào chảo nóng).

Bảo quản chảo đúng cách, tránh chồng xếp gây trầy bề mặt.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn