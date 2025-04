Chàng trai lái xe 3 bánh từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh

Viết Quân đi từ Nghệ An vào TP.HCM trên chiếc xe máy 3 bánh.

Sáng 24/4, Nguyễn Viết Quân (29 tuổi, Nghệ An) đã vào đến TP.HCM sau hơn 1 tháng rong ruổi. Khuyết tật do di chứng từ căn bệnh bại não, anh vẫn tự lái xe 3 bánh đi xuyên Việt để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Viết Quân cho biết anh đang trên đường theo đuổi ước mơ khám phá đất nước bằng nghị lực và tinh thần không bỏ cuộc. "Tôi muốn truyền đi thông điệp: 'Người khuyết tật cũng có thể sống độc lập, có khát vọng và dám ước mơ'".

Xuyên Việt trên chiếc xe 3 bánh

Sinh ra tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), Viết Quân tự nhận bản thân không có được một tuổi thơ may mắn. Khi còn nhỏ, anh từng sốt cao dẫn đến co giật nghiêm trọng, để lại di chứng bại não. Gia đình tìm mọi cách chạy chữa nhưng không hiệu quả.

Căn bệnh ảnh hưởng đến vận động khiến việc đi lại của Quân phải phụ thuộc nhiều vào phương tiện hỗ trợ. Song, anh vẫn tự nhủ phải luôn tiến về phía trước dù cơ thể có khiếm khuyết.

“Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể sống như những người khác. Nhưng tôi hiểu nếu mình không mạnh mẽ thì chẳng ai có thể giúp được”, Quân chia sẻ.

Chàng trai dừng chân ở một số tỉnh thành để bán hàng, trang trải chi phí cho hành trình xuyên Việt.

Chàng trai quyết định đi xuyên Việt để trải nghiệm, học hỏi và rèn luyện tính bền bỉ. Bắt đầu từ 20/3, Viết Quân tự lái xe 3 bánh rong ruổi trên các tuyến đường quốc lộ, mang theo vài gói hàng nhỏ để bán kiếm tiền, trang trải chi phí sinh hoạt. Mỗi tỉnh thành đi qua, anh dừng lại khoảng 5 ngày để nghỉ ngơi và bán hàng.

“Tôi không kêu gọi quyên góp mà bán hàng để tự lo chi phí. Nếu có dư tôi sẽ chia sẻ cho những người khuyết tật khó khăn hơn mình. Tôi đi để hiểu bản thân hơn, để khám phá đất nước này và để chứng minh mình cũng có thể tự lập, cũng có ước mơ và khát vọng được sống tử tế”, Quân nói.

Chặng đường từ Nghệ An vào TP.HCM dài hơn 1.500 km. Anh đối mặt với nhiều khó khăn: nắng nóng, mưa gió, hỏng xe giữa đường, có lúc mệt đến mức muốn từ bỏ. Lúc đó, Quân lại nghĩ đến những điều tốt đẹp ở phía trước và tiếp tục. Đối với anh, chiếc xe 3 bánh không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng cho nghị lực và tự do.

Điểm đến tiếp theo là Cà Mau

Đến TP.HCM vào sáng 24/4, Viết Quân cho biết anh chưa có kế hoạch gì mới ngoài việc xem diễu binh. Sau lễ 30/4, chàng trai sẽ đi thẳng xuống Cà Mau để hoàn thành ước mơ xuyên Việt.

Không dư dả về tài chính, anh cũng không muốn kêu gọi quyên góp hay nhận tiền hỗ trợ. Trong những ngày dừng chân ở các tỉnh, anh bán những mặt hàng đơn giản như tăm tre, đồ lưu niệm nhỏ để kiếm tiền đổ xăng và mua ăn uống.

“Tôi muốn tự đi bằng sức của mình, dù chậm hay mệt, nhưng đó là cách tôi chọn để sống có tự trọng”, Quân chia sẻ.

Viết Quân đã đến TP.HCM vào sáng 24/4 và có kế hoạch đến Cà Mau sau lễ 30/4.

Trong một lần dừng chân tại Huế vào ngày 5/4, Quân từng được một chị gái ngỏ ý tặng 1 triệu đồng để hỗ trợ hành trình. Song, anh từ chối vì số tiền quá lớn. Thấy vậy, nhà hảo tâm đứng ra kêu gọi mọi người xung quanh mua hàng giúp chàng trai sinh năm 1996.

“Chỉ trong vài phút, hàng trăm gói tăm đã bán hết. Tôi thật sự xúc động. Đó là tình người, là sự tiếp sức tuyệt vời mà tôi không bao giờ quên”, anh nói.

Hành trình xuyên Việt vẫn chưa kết thúc nhưng với Viết Quân, mỗi km đi qua là một lần chiến thắng chính mình. Anh không gọi đó là sự phi thường, mà đơn giản chỉ là khát khao được sống như bao người - được đi, được nhìn thấy đất nước phát triển, được cảm nhận hòa bình và vẻ đẹp Việt Nam.

