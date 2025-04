Chuyện tình của chiến sĩ khối Quân chủng Hải quân và bạn gái sau cái ôm viral MXH trong đêm hợp luyện diễu binh

Tối 22/4, buổi tổng hợp luyện thứ 2 chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra. Netizen gọi đây là Day 2 của "concert quốc gia" bởi ý nghĩa tự hào cũng như quá nhiều khoảnh khắc đặc biệt của các chiến sĩ với đông đảo người xem.

Mới đây, một video cũng đang rất viral sau "concert quốc gia", nhận được hơn 3,3 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Video ghi lại cảnh cô gái bỗng nhận được cái ôm chầm và bông hoa từ người bạn trai. Và chủ nhân của cái ôm đó chính là một anh quân nhân sở hữu ngoại hình điển trai!

Khoảnh khắc thắng đời 1000-0 của chàng chiến sĩ và bạn gái. (Nguồn: @wall.1102)

Khi xem xong clip, ai cũng phải khen cô gái và chàng trai đã thắng đời 1000-0. Vừa tham gia buổi "concert quốc gia" đầy tự hào, lại còn được người yêu tiếp sức thế này thì còn gì bằng!

Bên dưới video, nhiều người đã dành lời khen cho cặp đôi này:

- "Một cái ôm công khai hơn cả ngàn lời yêu trong thầm lặng".

- "Xem video này 15 phút vì nụ cười của hậu phương".

- "Thích cái cách bạn trai này nhìn về hướng người yêu, gật đầu chào xong đi thẳng tới để tặng hoa. Kiểu rất rất tử tế và tôn trọng tình yêu của mình!"

- "2h sáng tôi bị dính với những video như này. Lại còn gật 1 cái chào em nữa chứ. 10 điểm luôn 2 bạn".

Nhân vật chính trong clip là Nguyễn Hữu Viết và người yêu.

Được biết, chàng trai trong clip là Nguyễn Hữu Viết (SN 2001, quê ở Thái Bình). Trong đợt diễu binh chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hữu Viết tham gia khối Đi của Khối Quân chủng Hải quân.

Chia sẻ với chúng tôi, Hữu Viết tâm sự cảm thấy rất bất ngờ và vui khi thấy clip của mình và người yêu viral trên mạng. Về phía cô gái vẫn còn khá ngại ngùng sau màn xuất hiện bất ngờ của bạn trai.

Hữu Viết tâm sự thêm về ngày hôm đó: "Lúc đó mình lên xe rồi, nhưng nhớ ra quên chưa tặng hoa cho bạn ấy. Mình mới vội vàng cầm hoa, chạy xuống xe, chỉ mong trao tặng đến tay người thương. Lúc đó, mình không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mong gửi gắm món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của mình. Khi thấy mình xuống xe thì mọi người hô âm lên như kiểu đang chờ đợi điều gì đó. Mình thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều".

Hữu Viết cho biết cặp đôi quen nhau cách đây khoảng 3 tháng. Cả hai quen nhau qua TikTok, sau một thời gian nhắn tin làm quen thì chính thức trở thành người yêu.

Hữu Viết chụp ảnh cùng bạn gái trong "concert quốc gia".

Hữu Viết tâm sự cảm thấy rất tự hào và hãnh diện khi được lựa chọn tham gia vào hàng ngũ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ. Đây cũng là lần đầu tiên anh chàng tham gia sự kiện diễu binh.

Hữu Viết chia sẻ: "Kỷ niệm mình nhớ nhất là lần chuẩn bị cho đợt diễu binh tại đường Lê Duẩn. Khi đó, bà con người dân chào đón tụi mình rất nồng nhiệt và nhiệt tình. Mình cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ mình được giao phó".

Để chuẩn bị cho đợt diễu binh lần này, Hữu Viết cùng đồng đội đã tập luyện được gần 5 tháng. Hiện tại, Hữu Viết cùng đồng đội vẫn đang luyện tập với cường độ và quyết tâm cao nhất.

Hữu Viết cảm thấy rất tự hào khi được lựa chọn tham gia diễu binh mừng đại lễ.

Anh chàng chia sẻ thêm: "Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng mình và các đồng đội luôn cố gắng hăng say luyện tập. Về huấn luyện điều lệnh, mình và các anh em đồng đội đã trải qua nhiều khó khăn và vất vả từ những ngày đầu tập ke chân, ke tay, tập đánh mặt... Sau đó là ghép đội hình hàng, đội hình khối.

Quá trình chuẩn bị khó khăn nhất với mình có lẽ là kỹ thuật động tác cá nhân. Như độ cao chân, góc độ đánh tay đi đều và đi nghiêm, góc độ mặt. Bản thân mình phải luôn luôn tập trung cố gắng trong những buổi huấn luyện".

Hữu Viết cho biết ngay từ nhỏ, anh chàng đã luôn mong ước trở thành một người chiến sĩ. Sau đó, anh chàng theo học ngành Quân y tại trường Cao đẳng Hậu cần 1. Chỉ còn khoảng gần 1 tuần nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh chính thức, Hữu Viết càng thêm háo hức và mong đợi hơn.

Anh cũng cùng các đồng đội đã biết đến tình cảm yêu mến của mọi người dành cho mình. "Mình và các đồng đội rất vui và tự hào, lẫn biết ơn bà con nhân dân khắp mọi miền đã đến và cổ vũ cho tất cả các lực lượng tham gia diễu binh lần này. Qua đây minh cũng xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm và theo dõi tụi mình trong suốt quá trình tham gia lễ diễu binh".

Hữu Viết cùng đồng đội cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi được người dân chào đón trong "concert quốc gia".

Tác giả: Vân Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn