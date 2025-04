Những khoảnh khắc đẹp trong buổi hợp luyện diễu binh lần 2 tại Tp.HCM

Từ 20h ngày 22/4, tại trung tâm Tp.HCM đã diễn ra buổi hợp luyện diễu binh. Đây là lần hợp luyện lần 2 trong đợt tập luyện cao điểm. Trước đó, các đội hình đã có buổi hợp luyện đầu tiên vào tối ngày 18/4.

Theo ghi nhận của nhóm PV Người Đưa Tin, bắt đầu từ 16h chiều 22/4, người dân đã tập trung đông đúc ở các tuyến đường trung tâm Tp.HCM để được chiêm ngưỡng màn hợp luyện diễu binh lần 2. (Ảnh: Nam LT).

Người dân có mặt đông đúc ở hầu hết các tuyến đường. (Ảnh: Nam LT).

Các chiến sĩ thuộc các khối đoàn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng người dân. (Ảnh: Nam LT).

Các khối đoàn lần lượt di chuyển về hướng đường Lê Duẩn. (Ảnh: Nguyễn Quang Tuấn).

Các khối luyện tập trang nghiêm. (Ảnh: Nguyễn Quang Tuấn).

Khí thế hào hùng bao trùm các tuyến đường. (Ảnh: Nguyễn Quang Tuấn).

Lực lượng kỵ binh tiến về hướng Dinh Độc Lập (Ảnh: Nguyễn Quang Tuấn).

Người dân háo hức xem hợp luyện diễu binh. (Ảnh: Nguyễn Quang Tuấn)

Sáng cùng ngày, các đội bay cũng đã thực hiện bay hợp luyện lần 2 trên bầu trời Tp.HCM. (Ảnh: Nguyễn Quang Tuấn).

Toàn cảnh buổi hợp luyện tối 22/4.

