Chân tướng "quý bà" chi 300 triệu thuê 2 "s.á.t t.h.ủ" ở Hải Phòng á.m s.á.t đối thủ ở Hà Nội

Ngày 22/4, Công an TP Hà Nội cho biết, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, vừa vận động thành công đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú, liên quan đến vụ thuê sát thủ giết người xảy ra tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (cũ) vào năm 2020.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến việc làm ăn kinh doanh, Trần Thị Xuân Hương (SN 1974; trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) đã thuê 2 sát thủ từ Hải Phòng sát hại anh M (ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ).

Khoảng 18h ngày 11/01/2020, tại trước cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp (cũ), anh M đi chơi thể thao về, thì bất ngờ bị hai người điều khiển xe máy rút súng bắn. Nạn nhân bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Trần Thị Xuân Hương (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm thời điểm đó đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 15/01/2020, các lực lượng đã bắt giữ 2 đối tượng là Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cũ) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũ).

Tại Cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận được Trần Thị Xuân Hương thuê với giá 300 triệu đồng để giết anh M. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người. Sau khi xảy ra vụ án, Hương đã lẩn trốn tại nhiều địa bàn, tỉnh thành phố trên cả nước.

Thậm chí, đối tượng từng trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hiện thông tin về đối tượng. Các bán bộ điều tra đã nỗ lực, tuyên truyền vận động Hương ra đầu thú. Tối ngày 21/4, Hương đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội để đầu thú hành vi phạm tội.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tội giết người bị xử lý thế nào? Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội giết người bị xử lý như sau: - Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: + Giết 02 người trở lên; + Giết người dưới 16 tuổi; + Giết phụ nữ mà biết là có thai; + Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; + Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; + Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; + Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; + Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; + Thực hiện tội phạm một cách man rợ; + Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; + Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; + Thuê giết người hoặc giết người thuê; + Có tính chất côn đồ; + Có tổ chức; + Tái phạm nguy hiểm; + Vì động cơ đê hèn. - Trường hợp phạm tội không thuộc các trường hợp nêu trên, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. Lưu ý: Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Tác giả: Minh Minh (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn