Chân dung tân Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có quyết định bổ nhiệm điều động, phân công bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Giám đốc Sở Y tế giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa sinh năm 1974, quê quán quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, trình độ lý luận chính trị cao cấp và là tiến sĩ quản lý giáo dục.

Chân dung Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.

Trước khi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, bà Hoa lần lượt nắm giữ nhiều chức vụ tại Nghệ An.

Theo đó, từ tháng 2/1997 đến tháng 11/2003, bà Hoa là cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn các Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Nghệ An, Ủy viên thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XIII, XIV.

Từ tháng 11/2003 đến tháng 2/2009, bà Hoa giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa, Trưởng ban Mặt trận Thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An, Hội thẩm nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 2/2009 đến tháng 5/2012 bà Hoa là Phó Chi cục trưởng, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An. Tháng 6/2012 đến tháng 2/2015, bà Hoa giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Nghệ An, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 9/2016, bà Hoa là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 9/2016 đến tháng 3/2020 bà Hoa là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Tháng 3/2020 đến tháng 1/2023 bà Hoa giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn.

Tháng 1/2023 đến tháng 10/2024, bà Hoa là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Tháng 10/2024, bà giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn