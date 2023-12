Chân dung nữ thiếu tướng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Chiều 22/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - công bố và trao Quyết định về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân (Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.