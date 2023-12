Đắk Lắk tiếp nhận 2 văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng

Nhiều tỉnh đã phúc đáp các vụ việc liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng Trước đó, ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã có văn bản gửi các tỉnh, thành đề nghị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân nguyện của ông Lưu Bình Nhưỡng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc phối hợp phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng và đối tượng Phạm Minh Cường. Theo đó, đề nghị phối hợp là rà soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi đến UBND tỉnh, thành phố hoặc các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc. Các văn bản, phiếu chuyển đơn thực hiện rà soát tính từ tháng 7-2016 đến nay, kèm theo kết quả xử lý, trả lời đối với các văn bản, phiếu chuyển đơn nêu trên của ông Lưu Bình Nhưỡng. Đến nay, đã có nhiều tỉnh, thành có văn bản phúc đáp kết quả rà soát các công văn liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình.