Chân dung Hotgirl 23 tuổi tổ chức cho cặp đôi nam nữ mây mưa trong nhà nghỉ

Ngày 26/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Hoài Đức vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Bảo Nhi (23 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) về hành vi môi giới mại dâm.

Công an xác định Lưu Bảo Nhi là người môi giới mại dâm cho đôi nam nữ.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 18/12, Tổ công tác của Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn xã An Khánh.

Quá trình kiểm tra xác định phòng 302 có một khách nam và một khách nữ có hành vi mua bán dâm.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã làm rõ Lưu Bảo Nhi là người có hành vi môi giới mại dâm cho đôi nam nữ trên.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: phapluatplus.vn