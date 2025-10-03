Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung

Trong tỉnh

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.