Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung

Tác giả: PV
Nguồn tin: Báo VOV
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tác giả: PV
Nguồn tin: Báo VOV
Chậm nhất đến 15/12/2025 phải hoàn thành việc xây dựng các ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn
Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Nghệ An trong kỷ nguyên mới
Công an Nghệ An phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới
Nghệ An: Người dân thất thần nhìn vườn keo gãy trắng sau bão Bualoi