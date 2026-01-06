Công an phường kịp thời ngăn chặn bé gái có ý định tự tử

Trước đó, nhận tin báo của người dân, Trung tá Dương Phước Thạnh, Trưởng Công an phường Ngã Bảy chỉ đạo lực lượng nhanh chóng có mặt tại cầu Xẻo Vông (khu vực 4, phường Ngã Bảy), kịp thời ngăn chặn một bé gái trạng thái tinh thần bất ổn, có biểu hiện tiêu cực, định nhảy cầu tự tử.

Cán bộ Công an phường Ngã Bảy động viên, giúp cháu C. từ bỏ ý định tiêu cực.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sỹ Công an phường kiên trì vận động, thuyết phục và động viên tinh thần, giúp cháu ổn định tâm lý, từ bỏ suy nghĩ tiêu cực. Sau đó, Công an phường đưa cháu về trụ sở, đồng thời tiến hành các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Tại cơ quan Công an, cháu gái cho biết tên là N.T.C (SN 2013, ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ).

Sau đó, Công an phường Ngã Bảy liên hệ gia đình đến tiếp nhận, phối hợp trao đổi, hướng dẫn gia đình tiếp tục quan tâm, theo dõi và hỗ trợ tâm lý cho cháu trong thời gian tới... Theo gia đình, cháu C. từng bị tai nạn nên tâm lý không ổn định, dẫn đến thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực như trên.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn