Cao Bằng có tân Bí thư Tỉnh ủy

Chiều 3/12, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố và trao quyết định Bộ Chính trị quyết định điều động ông Phan Thăng An thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng cho biết, việc điều động, chỉ định ông Phan Thăng An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng và kỳ vọng của Bộ Chính trị. Ông Phan Thăng An được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phải) trao quyết định cho ông Phan Thăng An. Ảnh: Báo Cao Bằng

Bên cạnh đó, ông Lê Minh Hưng đề nghị ông Phan Thăng An tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, năng lực công tác, bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới. Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn mới, tập trung nỗ lực cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ngay từ đầu nhiệm kỳ, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ tiêu năm 2025 của tỉnh; đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thăng An bày tỏ đây là dấu mốc quan trọng, là vinh dự lớn trong quá trình công tác và cũng là trách nhiệm cao cả trước Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, ông cam kết sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, tận tâm, tận lực, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo. Bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Về định hướng phát triển thời gian tới, ông Phan Thăng An khẳng định, tỉnh Cao Bằng sẽ kịp thời cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh miền núi, biên giới; tập trung vào đúng việc trọng tâm, khâu đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng lợi thế, kết hợp tối ưu nội lực và ngoại lực, tạo chuyển biến rõ nét, thiết thực; tái kết nối mạch nguồn lịch sử, văn hóa, phong cảnh thiên nhiên làm ánh sáng để mọi người khắp nơi biết và đến với Cao Bằng.

"Mọi động lực và mục tiêu phát triển đều hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành Trung ương; đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của các thành viên Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy Đảng; các thế hệ lãnh đạo đi trước và nhân dân Cao Bằng để hoàn thành nhiệm vụ được giao", tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh.

Ông Phan Thăng An SN 1974, quê quán Quảng Nam cũ nay là TP. Đà Nẵng. Trình độ Tiến sỹ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam cũ); Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương); Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (Ban Tổ chức Trung ương), Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Cuối năm 2022, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tác giả: Đức Trọng

Nguồn tin: nhadautu.vn