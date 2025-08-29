Chân dung bầu Đoan vừa bị công an khám xét khẩn cấp nhà riêng

Ông Cao Tiến Đoan - vị đại gia nổi tiếng xứ Thanh gắn liền với bất động sản, bóng đá và siêu xe. Ảnh: Đông Á Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện khám xét khẩn cấp nhà riêng và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan (tức bầu Đoan), Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á.

Ông Đoan bị điều tra liên quan đến vi phạm kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Đại gia xứ Thanh với loạt dự án chục nghìn tỷ

Ngoài vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Cao Tiến Đoan (sinh năm 1960) còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Tập đoàn bất động sản Đông Á được thành lập vào tháng 10/1996, với số vốn ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Từ giữa tháng 4/2025 đến nay, cơ cấu cổ đông của công ty bao gồm ông Cao Tiến Đoan nắm giữ 84,5% cổ phần, 14,5% số cổ đông còn lại thuộc về ông Nguyễn Hữu Dương và Nguyễn Trọng Tư nắm giữ.

Tập đoàn Đông Á sở hữu nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng gồm: Khu đô thị mới ven sông Hạc quy mô 37 ha, tổng vốn đầu tư 1.980 tỷ đồng; Dự án chung cư Đông Á Riverside quy mô 2 ha, tổng vốn 650 tỷ đồng; Dự án tòa nhà văn phòng - Khách sạn Đông Á rộng 1.600 m2, tổng vốn 250 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn rộng 60,46 ha, vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch sinh thái - Văn hóa núi Trường Lệ quy mô 146 ha, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị mới Quảng Tân 15 ha, tổng vốn 350 tỷ đồng...

Ngoài Tập đoàn Đông Á, hiện bầu Đoan còn đứng tên là người đại diện pháp luật tại Công ty CP Tập đoàn Doanh nhân Thanh Hóa. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2018, trụ sở chính đặt tại tòa nhà Đông Á, 11A1 Tân Hương, Thanh Hóa.

Năm 2020, ông Đoan thay bầu Đệ điều hành câu lạc bộ bóng đá tỉnh Thanh Hóa bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vốn điều lệ 36 tỷ đồng.

Từ đó, đội bóng có tên CLB Đông Á Thanh Hóa do bầu Đoan làm Chủ tịch. Giám đốc điều hành là con trai ông Đoan - Cao Hoàng Đức.

Dưới thời bầu Đoan, CLB Đông Á Thanh Hóa đã có một mùa giải thành công vào năm 2023 khi giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2023, Siêu cúp Quốc gia 2023, và vị trí thứ 4 tại V-League.

Tuy nhiên trong mùa giải gần nhất, CLB xứ Thanh chỉ xếp hạng 8 - một thành tích không được như kỳ vọng. Tại mùa giải mới, sau 3 vòng đấu, CLB Đông Á Thanh Hóa gặp không ít khó khăn, hiện đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm sau 3 trận đấu.

Ông chủ tòa Bạch Dinh, mê siêu xe

Khối tài sản khủng của bầu Đoan còn phải kể đến toà lâu đài "Bạch Dinh" tọa lạc trên khu đất rộng 50.000 m2 tại xã Quảng Châu, Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Bên trong khuôn viên tòa lâu đài, vị đại gia xứ Thanh dành một phần diện tích để xây dựng sân bay cá nhân, đồng thời xây dựng khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái với đường dạo quanh khuôn viên, đường xe điện, bể bơi, sân tenis, trong đó, nổi bật nhất vẫn là khu nhà gỗ rường truyền thống, phủ thờ công chúa Mỵ Châu...

Bầu Đoan là chủ tòa Bạch Dinh tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: T.L.

Bầu Đoan cũng từng được dư luận chú ý khi từng đề xuất ý tưởng đầu tư kinh doanh trực thăng taxi. Theo đó, một khoảnh đất rộng sau khu dinh thự được “để dành” xây dựng bãi đỗ của máy bay trực thăng.

Ngoài ra, vị đại gia xứ Thanh còn có thú chơi xe cổ với bộ sưu tầm lên tới hàng chục chiếc phần lớn là Mercedes-Benz. Danh sách bộ sưu tập xế hộp của ông có từ chiếc xe cổ Mercedes 190 sản xuất từ những năm 50 cho đến chiếc xe thời thượng nhất hiện nay như S55 AMG…

