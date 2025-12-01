Chậm nhất đến 15/12/2025 phải hoàn thành việc xây dựng các ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương liên quan.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hoàng Quốc Việt –Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Đặng Thanh Tùng- Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê đến 9h ngày 3/10, đã có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có trên 8.800 cột điện bị gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện (đã khôi phục hơn 2,2 triệu khách hàng).

Tại Nghệ An, cơn bão số 10 đã làm cho 04 người thiệt mạng, 14 người bị thương. Cùng với đó, cơn bão đã làm 82 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; hàng nghìn ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng. Hơn 62 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục nghìn ngôi nhà, nhiều điểm trường bị ngập lụt. Đến 10 giờ ngày 03/10/2025, toàn tỉnh còn có 3.248 hộ/11.647 khẩu tại 18 xã, 76 thôn, bản đang bị ngập (cơ bản đều ngập dưới 1m, tập trung nhiều nhất tại các vùng ở ngoài đê)... Hạ tầng điện, viễn thông, giao thông; sản xuất trồng trọt, chăn nuôi... thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại do cơn bão gây ra ước tính khoảng hơn 2.100 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Trưởng Ban Chi huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết: Nghệ An là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về thiên tai khi chưa khắc phục xong hậu quả của cơn bão số 5 đã phải tiếp tục chịu thiệt hại bởi cơn bão số 10. Đây là cơn bão rất mạnh, thời gian lưu lại trên đất liền lâu – hơn 6 giờ đồng hồ và mưa lớn trên diện rộng. Mặc dù tỉnh đã rất chủ động, triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với cơn bão, nhưng do cường độ và mưa lớn trên địa bàn nên đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Tỉnh trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo, đồng thời có quyết định phân bổ kinh phí kịp thời cho tỉnh thực hiện công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ Nhân dân.

Báo cáo về công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, các lực lượng trên địa bàn đã hỗ trợ người dân đi sơ tán trước bão quay trở về nhà, hỗ trợ vệ sinh, sửa lại nhà cửa; đảm bảo hoạt động y tế, giáo dục trên địa bàn. Tỉnh thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, nhất là trong việc huy động lực lượng quân sự, công an hỗ trợ Nhân dân tại các địa bàn bị cô lập, chia cắt. Đồng thời tổ chức các đoàn công tác khắc phục hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông, nước sạch... Cùng với đó, tăng cường các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương trước, trong và sau bão.

Đến thời điểm này, cơ bản trên địa bàn nước đã rút, tỉnh quyết tâm, quyết liệt thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến các gia đình bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 10; đồng thời hoan nghênh cấp uỷ, chính quyền các địa phương đã chủ động ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương quan tâm lo hậu sự cho những người đã mất; tiếp tục tìm kiếm người mất tích, chăm lo cho người bị thương, chỗ ở, nhu yếu phẩm cần thiết cho Nhân dân; khẩn trương xây dựng nhà ở cho những hộ dân có nhà bị sập; tập trung khắc phục trường lớp, cơ sở khám chữa bệnh, hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ tối đa cho các hộ bị thiệt hại; nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân. Triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất kinh doanh…

Thủ tướng Chính phủ cho biết vừa ký ban hành Quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025, đề nghị các địa phương sử dụng hiệu quả

Nhấn mạnh việc không để người dân sống cảnh màn trời chiếu đất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từ nay đến ngày 15/10/2025 phải ổn định tình hình nhân dân; 349 ngôi nhà bị trôi, sập đổ, hư hỏng hoàn toàn phải tập trung hỗ trợ xây dựng, hoàn thành xong trước ngày 31/12/2025. Khôi phục các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế càng sớm càng tốt, chậm nhất trước ngày 15/10/2025 phải hoàn thành; khắc phục hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ tối đa các hộ dân bị thiệt hại, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh để người dân sớm ổn định đời sống.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thống kê, rà soát kỹ các thiệt hại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề xuất các giải pháp; tiếp tục kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn