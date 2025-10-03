Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Quang cảnh Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tại phiên làm việc thứ 3 của Đại hội, các đại biểu đã bầu 03 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng

03 đại biểu dự khuyết gồm: Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu; đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; báo cáo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia tại Đại hội đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Nhiều ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh báo cáo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia tại Đại hội đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Theo báo cáo tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch nhận được đăng ký tham luận của 100 đơn vị, địa phương, trong đó có 25 nội dung góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tại Đại hội có 7/10 tham luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Các tham luận đều bày tỏ sự thống nhất cao đối với các văn kiện trình Đại hội với 8 nhóm nội dung thuộc các lĩnh vực.

Đó là, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kiến tạo, phục vụ; tinh gọn bộ máy, xây dựng, đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Cơ cấu lại nền kinh tế hiện đại, bền vững, dựa trên 4 trụ cột (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển) gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Hình thành vùng kinh tế động lực, gắn với công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và du lịch. Đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành đột phá chiến lược, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ, lãng phí; khai thác đi đôi với bảo vệ, phục hồi và tái tạo tài nguyên. Phát huy bản sắc văn hóa, con người Nghệ An; bảo tồn di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch gắn với hội nhập quốc tế. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với “thế trận lòng dân”; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đổi mới phương thức đối ngoại toàn diện, hiệu quả; củng cố quan hệ đặc biệt với Lào, mở rộng hợp tác quốc tế. Quảng bá hình ảnh Nghệ An; phát huy vai trò trí thức, kiều bào; thúc đẩy hợp tác liên kết vùng Bắc Trung Bộ, nhất là với Thanh Hóa, Hà Tĩnh...

Biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội với số phiếu 100%

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho 7 đồng chí không tái cử nhiệm kỳ 2025 – 2030; 12 đồng chí nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; 10 đồng chí chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh điều hành các nội dung

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Giáp – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 -2030

Tại dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 -2030 đề ra mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Nghị quyết đề ra 03 đột phá và 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó, 03 khâu đột phá gồm: Đột phá về thể chế; đột phá về phát triển nguồn nhân lực; đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết của Đại hội với 100% số phiếu đồng ý

Dự thảo Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 như sau: Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo định hướng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của Chính phủ và quy hoạch tỉnh. Tập trung thực hiện 39 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025 - 2030 gồm: 5 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học, công nghệ; 17 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 5 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh…

Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đồng thuận trong ý chí, quyết liệt trong hành động

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 -2030

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và thống nhất với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mang tính đột phá, biểu thị quyết tâm lớn của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà trước nhiệm kỳ mới, phấn đấu cao nhất để đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, gồm 68 đồng chí bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu, phẩm chất, trình độ, tâm huyết, đủ sức gánh vác trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội; bầu 30 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 200 ngàn đảng viên của Đảng bộ, dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả của phiên bầu cử tại Đại hội và tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản đạt số phiếu cao, tập trung, thể hiện sự tin tưởng, đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Đại hội vinh dự được đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương thay mặt Bộ Chính trị về dự, động viên và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng cụ thể, sâu sắc những nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và lâu dài mà Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc và góp ý của các đại biểu, hoàn chỉnh và sớm ban hành chính thức các Văn kiện của Đại hội.

Thành công của Đại hội đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự thống nhất trong ý chí, đồng thuận trong hành động, thể hiện niềm tin và khát vọng phát triển mới. Đây là động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà cùng chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thành công của Đại hội là kết quả từ sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự giúp đỡ quý báu của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các địa phương bạn đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua và trong những ngày tổ chức Đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn về tình cảm và sự giúp đỡ quý báu đó.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ máy hệ thống chính trị có những thay đổi mang tính cách mạng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức đi vào hoạt động ngày càng ổn định và phát huy vai trò, nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, thực tiễn cũng đang đặt ra không ít thách thức, nhất là khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; cơ chế vận hành trong bối cảnh, không gian, yêu cầu phát triển mới; đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, yêu cầu chính đáng và ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.

Ngay sau Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần khẩn trương tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đồng thuận trong ý chí, quyết liệt trong hành động.

Xây dựng, ban hành kịp thời và có chất lượng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ kết quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đại biểu tham dự Đại hội cần phát huy vai trò hạt nhân tuyên truyền, lan tỏa tinh thần, ý chí và quyết tâm của Đại hội tại mỗi cơ quan, đơn vị công tác, đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; gương mẫu, tích cực trong triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Ngay sau Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí lãnh đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh cần khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cao nhất mọi nguồn lực để triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra, bảo đảm không để bất cứ người dân nào bị thiếu đói, không để bất cứ một gia đình nào không có nhà ở, nhanh chóng ổn định mọi hoạt động học tập, công tác, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong niềm phấn khởi, tự hào và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết, tận dụng thời cơ, khơi dậy tiềm năng, nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trường tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu phát triển đến năm 2030, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

