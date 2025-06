Chấm dứt tình trạng đoán đề, học tủ, văn mẫu

Kỳ thi năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi mà cả nước đang thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kỳ thi có hơn 1,1 triệu thí sinh dự thi, tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024. Kỳ thi được tổ chức tại 2.494 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, khoảng 200.000 nhân sự được điều động tham gia công tác tổ chức thi. Kỳ thi năm nay đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, sự quyết tâm, đồng lòng của toàn ngành Giáo dục. Trước thời điểm diễn ra kỳ thi, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Đặc biệt, trước buổi thi môn Ngữ văn sáng 26/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và động viên cán bộ coi thi cùng thí sinh. Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết thúc buổi thi môn Ngữ Văn, cả nước có 10 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi, trong đó có 8 thí sinh sử dụng điện thoại di động và 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Sáng ngày 27/6, thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi hai môn tự chọn nằm trong số các môn được đánh giá bằng điểm số trong chương trình GDPT 2018. ở buổi thi môn Toán chiều 26/6, cả nước có 5 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên, cả nước có 15 thí sinh vi phạm quy chế thi.