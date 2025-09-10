Chấm dứt tình trạng chậm trả lương cán bộ, công chức xã trước ngày 15-9

Tình trạng chậm trả lương cho cán bộ, công chức sau sáp nhập các xã sẽ chấm dứt trước 15-9 - Ảnh: B.NGỌC

Kho bạc Nhà nước cho biết tính đến 9-9, trong số 55.965 đơn vị trực thuộc cấp xã dự kiến giao dịch với kho bạc, còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản tại kho bạc và 1.225 đơn vị chưa chi lương cho cán bộ, công chức cấp xã, chiếm 2,33%. Theo đó, một xã có nhiều đơn vị có tài khoản tại kho bạc các khu vực dùng để chi trả lương cho cán bộ, công chức.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trả lương cho cán bộ, công chức cấp xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Giám đốc kho bạc các khu vực đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương cho cán bộ, công chức.

Chỉ đạo phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc chủ động phối hợp với các xã để chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Mục tiêu là đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại kho bạc trước ngày 15-9.

Đối với các đơn vị chưa được giao dự toán hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, kho bạc khu vực cần phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo, xử lý dứt điểm.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước đề nghị kho bạc khu vực báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình đăng ký sử dụng tài khoản và chi lương của các đơn vị cấp xã theo hướng dẫn tại văn bản số 9156 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ