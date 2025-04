Cây xanh bất ngờ bật gốc đè tử vong 3 người dân

Your browser does not support the video tag.

Vụ cây đổ xảy ra vào sáng 31/3, tại sân của nhà thờ Hồi giáo lớn ở Pemalang Regency, Trung Java, Indonesia.

Trợ lý cảnh sát trưởng Eko Sunaryo cho biết, vụ việc cây đổ không chỉ cướp đi sinh mạng của 3 người mà còn làm 15 người khác bị thương và 1 người nữa đang trong tình trạng nguy kịch.

3 người dân tử vong sau khi bị cây xanh đè trúng.

Các nạn nhân tử vong là Rasmono (42 tuổi), Anita (39 tuổi) và Rasmani (70 tuổi), đã tử vong sau khi được hỗ trợ y tế nhưng không thể cứu sống.

Eko giải thích rằng vụ cây đổ ở quận Pemalang khiến 3 người tử vong xảy ra khi các tín đồ đang chuẩn bị cầu nguyện Eid. Đột nhiên, một cây lớn đổ vào lúc 6h20 và đập vào người họ.

Những nạn nhân tử vong và bị thương sau đó đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị thêm.

Đơn vị điều tra tội phạm của Cảnh sát Pemalang đã được triển khai đến hiện trường để tiến hành điều tra vụ án.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn