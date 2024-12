Your browser does not support the video tag.

Cây thông Noel khổng lồ đổ sập khiến 1 người chết, 2 người bị thương ở Brazil.

Theo các quan chức địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày 16/12 (giờ địa phương), cướp đi sinh mạng của một công nhân và khiến hai người khác bị thương. Cây thông Noel cao 56 mét, được trang trí lộng lẫy với 360.000 bóng đèn, đang trong quá trình lắp đặt tại Lagoa de Aractiba, một khu vực ven biển nổi tiếng.

Gió mạnh bất ngờ ập đến đã khiến cây thông mất kiểm soát và đổ sập xuống mặt nước. Các mảnh vỡ văng tung tóe, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Mặc dù những người có mặt tại hiện trường đã cố gắng hết sức để cứu giúp các nạn nhân, nhưng đã quá muộn.

Trước khi bị đổ sập, cây thông Noel được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn thu hút du khách

Cây thông Noel này được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thu hút du khách trong mùa lễ hội. Buổi lễ thắp sáng chính thức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/12. Tuy nhiên, tai nạn đau lòng này đã khiến không khí lễ hội trở nên u ám.

Các nhà chức trách địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

