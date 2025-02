Cầu thủ Việt kiều gốc Trung Quốc bất ngờ thử việc tại Nam Định

Li Tenglong từng có thời gian chơi bóng tại Tây Ban Nha

Sân chơi V.League đang trở thành mảnh đất màu mỡ thu hút các ngôi sao Việt kiều. Ở mùa giải 2024/25, tổng cộng 6 cầu thủ Việt kiều mới toanh xuất hiện tại sân chơi lớn nhất bóng đá Việt Nam. Trong đó, đội bóng giàu truyền thống Hà Nội FC chiêu mộ 2 Việt kiều là Kyle Colonna (Mỹ) và Pierre Lamothe (Canada). CLB Hà Tĩnh cũng sở hữu 2 trường hợp tương tự là Viktor Lê (Nga) và Adou Minh (Pháp). Nhà vô địch V.League 2023, Công an Hà Nội cũng phá két khi đem về cựu tuyển thủ đội trẻ Pháp, Jason Pendant Quang Vinh.

Chưa dừng lại ở đó, nhà ĐKVĐ V.League 2023/24 là CLB Nam Định cũng đang thử việc với một cầu thủ Việt kiều. Theo nguồn tin từ Vietnam Football Scout, cái tên đang ăn tập tại đội bóng thành Nam bấy lâu nay chính là Li Tenglong (Lê Thăng Long), cầu thủ có bố là người Việt Nam và mẹ người Trung Quốc.

Theo tìm hiểu, Li Tenglong sinh năm 2001 tại Nga. Cầu thủ này cao 1m81 và có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công. Giống với tiền vệ Việt kiều khác đang chơi bóng tại V.League là Viktor Lê, Li Tenglong cũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CSKA Moscow. Sau đó anh chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu cho đội trẻ của CLB Granada và FC Cubillas. Có thời điểm ở Granada, Li Tenglong được đội trẻ AC Milan dành sự quan tâm.

Đến mùa giải 2023, Li Tenglong trở về quê mẹ đầu quân cho CLB Henan đang thi đấu tại giải VĐQG Trung Quốc. Dẫu vậy, cầu thủ gốc Việt này không được thi đấu nhiều. Trước khi sang Việt Nam thử việc tại CLB Nam Định, Li Tenglong chỉ ra sân được 4 trận trại China Super League, 1 trận ở mùa 2023 và 3 trận ở mùa 2024.

Trong quá khứ, Li Tenglong từng nhận được sự quan tâm từ phía Nga, Việt Nam và Trung Quốc. Cầu thủ 23 tuổi này đã được triệu tập lên U19, U21 Trung Quốc để tham dự các giải giao hữu quốc tế.

Li Tenglong có bố là người Việt, mẹ là người Trung Quốc

Từng được xem là một trong những tài năng sáng giá nhưng Li Tenglong đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Sự sa sút của cầu thủ gốc Việt này một phần đến từ nguyên nhân anh bị chấn thương gãy chân khi còn thi đấu cho đội trẻ của Granada tại Tây Ban Nha.

Do chưa thi đấu cho bất kì ĐTQG nào nên Li Tenglong vẫn còn nguyên cơ hội khoác áo 1 trong 3 đội tuyển là Việt Nam, Trung Quốc và Nga. Gia đình của chân sút sinh năm 2001 cũng hi vọng môi trường V.League sẽ giúp anh lấy lại phong độ. Dẫu vậy, cơ hội để Li Tenglong được CLB Nam Định kí hợp đồng không cao do đội bóng thành Nam vẫn còn trong tay những chân sút lợi hại như Văn Toàn, Brenner, Hendrio…, chưa kể Xuân Son dự kiến sẽ trở lại vào tháng 8 năm nay.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn