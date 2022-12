Cầu thủ trẻ ‘than’ chậm lương: Giám đốc đào tạo trẻ Sông Lam lên tiếng

Ngày 1/12, mạng xã hội xôn xao nhiều cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo CLB Sông Lam Nghệ An lên tiếng về việc gần 1 năm nay không được nhận phụ cấp hàng tháng. Mặc dù, trong năm 2022, các cầu thủ trẻ tham gia các giải trẻ quốc gia đều đạt thành tích cao.

Cụ thể, tài khoản mạng xã hội N.V.S và L.V.Q (cầu thủ đội trẻ SLNA) bình luận “kỷ niệm 1 năm rồi đó” ý nói 1 năm nay các cầu thủ chưa nhận được tiền phụ cấp. Trong khi đó, một tài khoản khác thì bình luận “cho bọn em nhận tiền tiêu Tết với”.

Các bình luận trên mạng xã hội của nhiều cầu thủ đội trẻ SLNA

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Nghĩa, Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ SLNA xác nhận có việc các cầu thủ thuộc trung tâm đào tạo trẻ chưa nhận được phụ cấp hàng tháng.

Theo ông Nghĩa, công tác đào tạo trẻ bao gồm phụ cấp và nhiều khoản khác đều do tỉnh Nghệ An chi trả. Tuy nhiên, trong năm nay, tỉnh vẫn chưa giải ngân số tiền đó. Trong khi, các em vẫn phải ăn, phải học, tập luyện, tập huấn và tham gia các giải đấu.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa, Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ SLNA. Ảnh: CLB SLNA

“11 tháng nay chúng tôi chưa nhận được tiền từ tỉnh Nghệ An nhưng mọi hoạt động vẫn phải diễn ra bình thường. Rất may có nhà tài trợ Tập đoàn Tân Long đã chi những khoản như ăn, học, mua dụng cụ tập luyện. Thậm chí nếu không có nhà tài trợ thì các đội trẻ không thể tham gia được các giải trẻ quốc gia. Hiện phần phụ cấp hàng tháng cho các cầu thủ chúng tôi phải chờ tỉnh Nghệ An giải ngân về mới chi”, ông Nghĩa nói.

Cũng theo Giám đốc đào tạo bóng đá trẻ CLB SLNA, hiện nay phụ cấp của các cầu thủ trẻ theo qui định nhà nước cũng đang rất thấp chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng còn đội đội trưởng thì được 1,5 triệu đồng/tháng.

UBND tỉnh Nghệ An tặng thưởng 300 triệu đồng cho đội U15 SLNA sau khi vô địch năm 2022. Ảnh: CLB SLNA

“Các cầu thủ đội trẻ còn ít tuổi cũng chưa hiểu hết được vấn đề. Đây là tỉnh chưa giải ngân cho câu lạc bộ để chuyển cho các em chứ không phải câu lạc bộ nhận tiền mà giữ lại. Trong khi đó, nhà tài trợ cũng đã làm hết sức mình chi các khoản cần thiết trước”, ông Nghĩa phân trần.

2022 là năm thăng hoa của bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An khi giành 4 chức vô địch Quốc gia, gồm: U9, U11, U13, U15.

