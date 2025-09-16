Cầu thủ giàu nhất thế giới sắp so tài các ngôi sao của Nam Định

Faiq Bolkiah tham dự Cúp C2 châu Á trong màu áo Ratchaburi.

Ngày 17 tháng 9 tới, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ tiếp đón Ratchaburi trên sân nhà Thiên Trường ở lượt trận đầu tiên vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Đáng chú ý bên phía đại diện Thái Lan là Ratchaburi đang có một cầu thủ rất đặc biệt trong đội hình là Faiq Bolkiah (Brunei), cháu của Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, là con trai của Hoàng tử Brunei, Jefri Bolkiah được mệnh danh là cầu thủ giàu có nhất thế giới.

Tổng khối tài sản của Bolkiah từng được định giá 20 tỷ USD, vượt qua cả Messi hay Ronaldo về tổng số tài sản hiện có. Cha của Bolkiah từng là Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch Cơ quan Đầu tư Brunei, sở hữu tới hơn 2000 xe sang, du thuyền và bất động sản.

Theo lịch thi đấu, CLB Nam Định tiếp đón Ratchaburi (Thái Lan) vào ngày 17/9 trên sân nhà Thiên Trường, còn CLB Công an Hà Nội gặp Beijing Goan (Trung Quốc) vào ngày 18/9 trên sân khách.

Cả 2 trận đấu đều diễn ra vào khung giờ đẹp: 19 giờ 15, thuận tiện để khán giả theo dõi. Sân chơi Cúp C2 châu Á được chờ đợi là nơi 2 đại diện Việt Nam sẽ đồng loạt cất cánh, với những khoản đầu tư lớn trong thời gian qua.

Mùa giải năm nay, CLB Nam Định chiêu mộ lực lượng rầm rộ ở cả nội lẫn ngoại binh. Trong tay huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lúc này là 11 ngoại binh, trong đó có nhiều tên tuổi đẳng cấp như Kyle Hudlin (cao 2,06 m, từng thi đấu cho Huddersfield Town ở Anh).

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn