Cầu thủ Đình Bắc “mất ngủ” vì một lời hứa của ca sĩ Quân A.P

Giữa lịch thi đấu dày và áp lực của vòng chung kết U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc vẫn giữ thói quen lên mạng xã hội sau mỗi trận đấu. Không phải để đọc nhận xét chuyên môn, mà đơn giản là lưu lại vài khoảnh khắc đáng nhớ cùng đồng đội.

Trên TikTok cá nhân, Nguyễn Đình Bắc mới đây đăng video tổng hợp những khoảnh khắc thi đấu nổi bật, sử dụng ca khúc Lửa gần rơm của Quân A.P làm nhạc nền và thu hút 2,4 triệu lượt xem. Cầu thủ sinh năm 2004 hài hước để lại bình luận: "Đã nghe bài này 800 lần".

Đình Bắc và Quân A.P gây chú ý vì màn tương tác trên mạng xã hội.

Không để tiền đạo nổi tiếng chờ lâu, ca sĩ Quân A.P lập tức phản hồi gọi Nguyễn Đình Bắc là "idol của anh" và còn hẹn gặp mặt dịp Tết. Nam ca sĩ sau đó chia sẻ lại đoạn video, khiến cầu thủ U23 "mất ngủ" vì sung sướng khi được thần tượng đáp lời.

Màn tương tác dễ thương giữa một cầu thủ trẻ đang lên và một giọng ca được yêu thích nhanh chóng gây "sốt" với người hâm mộ.

Theo cầu thủ Nguyễn Đình Bắc cho biết, nam cầu thủ hiện đang chỉ thích duy nhất nhạc của ca sĩ Quân A.P. Vì thế, khi nhận được lời chúc mừng từ thần tượng, Nguyễn Đình Bắc vui mừng khó tả.

Dịp đầu năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ về sự nghiệp của cả Nguyễn Đình Bắc lẫn Quân A.P, dù hai người có con đường riêng biệt của mình.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, là một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Anh gây ấn tượng bằng tốc độ và những bàn thắng quan trọng, góp phần đưa đội vào sâu tại giải.

Ngoài sân cỏ, Đình Bắc vẫn là một cầu thủ trẻ đúng nghĩa. Việc "mất ngủ" vì một bình luận trên TikTok của ca sĩ yêu thích không làm anh trở nên khác đi, nhưng lại cho thấy một lát cắt rất đời phía sau những trận đấu căng thẳng.

Ca sĩ Quân A.P.

Quân A.P (Phạm Anh Quân, sinh năm 1997) nổi tiếng qua nhiều ca khúc ballad tình cảm và sở hữu vẻ ngoài điển trai, sáng sân khấu. Năm 2024, anh tham gia chương trình Anh trai say hi. Gần đây anh góp mặt ở Running Man Vietnam mùa 3.

Những khoảnh khắc dễ thương của Quân A.P được chia sẻ khắp mạng xã hội, thậm chí còn tạo nên nhiều trào lưu như Ù uôi, Ran đum... Gần đây, video Quân A.P nói tiếng Trung tại một sự kiện giao lưu văn hóa tiếp tục khiến khán giả cười ngất, tạo nên trend gây sốt tiếp theo là Cha ta khảo.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn