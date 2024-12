Cầu sập khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 10 người mất tích

Your browser does not support the video tag.

Cầu ở Brazil sập khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn mất tích. (Nguồn: Reuters)

Ngày 24/12/2024 (giờ địa phương), nhà chức trách Brazil xác nhận ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 14 người vẫn mất tích sau sự cố sập cầu bắc qua sông Tocantins. Cây cầu dài 533 mét, nối thành phố Estreito (bang Maranhao) và Aguiarnopolis (bang Tocantins), đã sụp đổ vào chiều 22/12. Vụ việc xảy ra khi nhiều phương tiện đang di chuyển trên cầu, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ đã phải tạm dừng công việc do phát hiện các xe tải chở hóa chất độc hại, bao gồm 76 tấn axit sulfuric và khoảng 25.000 lít thuốc trừ sâu, chìm dưới lòng sông.

Hiện trường vụ sập cầu bắc qua sông Tocantins ở Brazil. (Ảnh cắt từ clip)

Theo Đại tá Magnum Coelho, chỉ huy Đội cứu hỏa Maranhao cho biết, các thợ lặn cứu hộ đang chờ phân tích khoa học để xác nhận vùng nước sông Tocantins an toàn trước khi triển khai hoạt động tìm kiếm dưới lòng sông.

Vụ sập cầu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về người mà còn ảnh hưởng lớn đến giao thông và kinh tế địa phương. Cây cầu này là một tuyến giao thông huyết mạch, nối liền hai thành phố lớn. Việc cầu sập đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng và làm gián đoạn cuộc sống của người dân.

Nguyên nhân chính xác của vụ sập cầu vẫn đang được điều tra làm rõ. Các chuyên gia sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng kết cấu của cây cầu để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn